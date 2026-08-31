Xeraco luce en una jornada histórica de la Vuelta a España 2026: "Estamos en el mapa mundial del deporte"
El alcalde da las gracias a vecinos, turistas y a todo el personal local que ha trabajado en la organización
El alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, está eufórico con el resultado final de la llegada de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026 a la playa de esta localidad.
Mascarell manifiesta que "nuestro pueblo ha estado en el mapa mundial del deporte y esto ha sido posible gracias a la Diputación de Valencia", que es la institución que ha patrocinado el evento con un presupuesto de 130.000 euros.
El alcalde solo tiene palabras de agradecimiento para "todas y cada una de las personas que habéis trabajado para que todo saliera de maravilla". La primera autoridad dedica sus palabras de agradecimiento a voluntarios, trabajadores municipales, fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, organización, clubes, comercios y a todos los vecinos, vecinas y turistas que habéis llenado las calles y habéis hecho sentir vuestro orgullo de pueblo".
Según el alcalde "la de este sábado, 29 de agosto, ha sido una jornada histórica. Una de esas que recordaremos durante mucho de tiempo".
Recuerdo a Tadei
También tiene palabras Mascarell para Tadej Pogačar, el líder de la Vuelta hasta casi al final de la etapa, que se ha visto obligado a abandonar la competición por culpa de una caída a la altura de Simat de la Valldigna: "Una lástima que no haya podido llegar a nuestro pueblo. Le deseamos una rápida recuperación y mucho de ánimo", apunta el alcalde.
Xeraco se queda, en palabras de su munícipe, "con una cosa muy importante: nuestro pueblo ha vivido un día que ya forma parte de nuestra historia. Gracias para demostrar, una vez más, que cuando Xeraco se implica, Xeraco responde".
Cobertura y podio
La cobertura televisiva del final de etapa también fue importante como promoción de Xeraco porque la retransmisión ofreció imágenes del pueblo, la playa, el término municipal y el emocionante final de etapa, con todo bien organizado, en la avenida dels Borrons de la playa.
Avelino Mascarell felicitó sobre el podio al ganador de la etapa, el corredor francés del equipo Cofidis, Bryan Coquard. El alcalde acompañó en la ceremonia protocolaria al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.
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