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Accidente en la CV-670 en Oliva: Los bomberos excarcelan a dos ocupantes atrapados en un vehículo

l suceso ha ocurrido esta pasada madrugada y las personas heridas han sido transferidas a medios sanitarios

Los bomberos y el vehículo volcado, en el accidente de esta pasada madrugada en la CV-670 en Oliva

Los bomberos y el vehículo volcado, en el accidente de esta pasada madrugada en la CV-670 en Oliva / Consorcio Provincial de Bomberos

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Redacción Levante-EMV

Gandia

Nuevo accidente de tráfico y nueva intervención de las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de València, en este caso en la vía que une las localidades de Piles y Oliva.

Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en la CV-670 en Oliva cuando un vehículo se ha salido de la vía y ha volcado lateralmente.

El Consorcio Provincial de Bomberos de València ha intervenido en el accidente del coche una vez personadas en el lugar los efectivos de una dotación de Oliva y una de Gandia con sargento.

Horario nocturno

El aviso se ha recibido a la 01:41 horas. El vehículo había volcado lateralmente y dos personas estaban atrapadas en el interior del vehículo.

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Los bomberos han excarcelado a las dos personas y han sido transferidas a medios sanitarios, aunque en el momento de elaborar esta información se desconocía el estado físico de las mismas.

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