Bellreguard hace balance de ocho años de gestión pública del agua: más de 1,5 millones de obras y 450.000 € en nuevas inversiones

El Ayuntamiento de Bellreguard valora los ocho años transcurridos desde la remunicipalización del servicio de abastecimiento de agua potable, que pasó a ser gestionado directamente por el consistorio el 1 de julio de 2018.

Un periodo en que la gestión municipal ha permitido avanzar en la renovación de las infraestructuras, el control de la red, la reducción de escapes y la eficiencia del servicio, al mismo tiempo que se ha mantenido un resultado económico positivo.

La memoria técnica y económica correspondiente a 2025 concluye que el servicio se presta adecuadamente y cubre las necesidades de la ciudadanía. El balance de explotación del último ejercicio fue positivo en 99.229 €, IVA incluido, mientras que el resultado acumulado desde el inicio de la gestión directa asciende a 740.443 €.

El alcalde de Bellreguard y delegado de la concejalía del Agua, Àlex Ruiz, destaca que «cuando el Ayuntamiento recuperó la gestión del agua lo hizo con la convicción que un servicio esencial tenía que responder directamente al interés general. Ocho años después, los datos demuestran que la gestión pública es viable, que permite mejorar el servicio y que los recursos que genera pueden volver a la ciudadanía en forma de nuevas inversiones».

Desde la remunicipalización, el servicio ha ejecutado actuaciones por un importe global de 1.560.152 euros. Entre las principales inversiones figuran la construcción del nuevo depósito de agua potable de la playa, la renovación de redes en diferentes calles del municipio, actuaciones en la red de pluviales y la instalación de un generador fotovoltaico de 28 kWp en el depósito municipal.

A estas inversiones se sumarán próximamente otras dos actuaciones de renovación de la red de agua potable en la playa, en las calles Ibiza, Menorca y Formentera, con una inversión conjunta de 447.893,46 euros, con cargo al POI de la Diputación de València.

Actuaciones

Urbanización de la calle Ecce Homo: 253.488 €

Depósito de agua potable de la playa de Bellreguard: 252.778 €

Renovación de redes en las calles Mestre Burguete y plaza de España y ejecución de red separativa de aguas pluviales en la playa: 475.525 €

Renovación de redes en la calle Santa Roc y adyacentes: 319.948 €

Renovación de red en la calle Josep Iturbi: 6.203 €

Generador fotovoltaico de 28 *kWp al depósito municipal: 32.433 €

Renovación de redes en las calles Dos de Mayo y Rey Jaume: 219.775 €

Total de obras ejecutadas: 1.560.152,71 €

Inversiones

Nueva renovación de redes en las calles Ibiza y Menorca: 146.122 €

Nueva renovación de la red de agua potable en la calle Formentera: 301.771 €

Total de nuevas actuaciones proyectadas: 447.893 €

Con estas dos nuevas obras, las inversiones ejecutadas desde la remunicipalización y las ya programadas superan conjuntamente los dos millones de euros, hasta llegar a los 2.008.046 euros.

Fibrocemento

Uno de los principales objetivos durante estos años ha sido la renovación progresiva de la red. Desde el inicio de la gestión directa se han sustituido aproximadamente 3.000 metros de cañerías de fibrocemento por conducciones de materiales como el polietileno o la fundición.

Entre las principales actuaciones figuran las renovaciones realizadas en la calle Ecce Homo; Mestre Burguete y plaza de España; Sant Roc y calles adyacentes; o, más recientemente, Dos de Mayo y Rey Jaume, donde las obras finalizadas en 2025 permitieron retirar otros 680 metros de fibrocemento, mallar la red e instalar nuevos elementos de cierre y control.

Obras para mejorar el servicio del agua potable en Bellreguard / Ajuntament de Bellreguard

La renovación continuará ahora en la zona de la playa. Las nuevas actuaciones previstas en las calles Ibiza, Menorca y Formentera permitirán profundizar en la sustitución de conducciones y en la modernización de una red en que el Ayuntamiento ya había previsto continuar actuando.

Otro de los grandes avances de este periodo fue la puesta en funcionamiento, en 2021, del nuevo depósito regulador de la playa, con una capacidad útil de 800 metros cúbicos. La infraestructura ha mejorado las garantías sanitarias en la desinfección del agua y permite mantener el suministro durante determinadas tareas de mantenimiento del pozo Marjals.

A estas actuaciones se suman la implantación y ampliación del sistema de telegestión, la actualización permanente de la cartografía de la red, la renovación progresiva de los contadores, las campañas de detección de escapes y la incorporación de energía fotovoltaica para el funcionamiento de las instalaciones del depósito y del pozo.

Eficiencia

Los datos muestran también una mejora progresiva en el aprovechamiento del agua. El porcentaje de volumen facturado respecto al total de agua inyectada en la red ha pasado del 37,21% en 2019 al 58,61% en 2025.

El rendimiento hidráulico global del sistema se situó en 2025 en el 75,51%, con un 70,87% en la red del casco urbano y un 81,20% en la de la playa. Todo y las oscilaciones anuales, la memoria constata una tendencia de mejora respecto a los primeros años de gestión.

Las campañas de localización y reparación de escapes también han permitido reducir la cantidad de agua que hay que introducir en la red. El volumen procedente de la Mancomunitat de la Safor ha bajado un 21,76% entre 2020 y 2025, mientras que la extracción del pozo Marjales en 2025 fue un 19,02% inferior a la registrada en 2021.

«El balance no es solo económico», señala Ruiz, para añadir que "estos ocho años hemos conocido mejor una red que presentaba muchas carencias, hemos renovado kilómetros de conducciones, hemos incorporado tecnología para controlarla y hemos podido actuar sobre los escapes. Y ahora continuaremos haciéndolo con nuevas inversiones en la playa. Todavía queda mucho trabajo para hacer, especialmente en la sustitución del fibrocemento y en la sectorización, y por eso es importante que los recursos del servicio continúen reinvirtiéndose en la misma red».

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El Ayuntamiento continuará en los próximos ejercicios con la renovación de cañerías de fibrocemento, la creación de nuevos sectores hidráulicos para controlar los caudales, la sustitución de válvulas y otros elementos críticos, la ampliación del sistema de telecontrol y las campañas de detección de escapes, con el objetivo de continuar mejorando la eficiencia, la seguridad y la calidad del servicio municipal de agua.