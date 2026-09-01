La criminalidad sube un 10 % en Oliva mientras Gandia registra un ligero descenso

La criminalidad evoluciona de forma desigual en las dos principales ciudades de la Safor, según se recoge en el informe trimestral de criminalidad del Ministerio de Interior, que contabiliza los municipios con más de 20.000 habitantes. Así, mientras Gandia registra un ligero descenso de las infracciones penales durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, Oliva experimenta un crecimiento en torno al 10 % respecto al mismo periodo de 2025.

Según el informe, Gandia contabilizó entre enero y marzo un total de 1.123 infracciones penales, frente a las 1.128 registradas en el primer trimestre de 2025, lo que supone una reducción del 0,4 %. La criminalidad convencional también se redujo en un 1 %, al pasar de 924 a 915 infracciones.

Pese a este descenso general, se ha producido un ligero incremento en los hurtos, uno de los delitos más habituales, que crecieron un 2,1 %, con 296 casos frente a los 290 del año anterior. También crecieron los robos con violencia o intimidación, que pasaron de 22 a 23, y especialmente los robos con fuerza, que subieron de 45 a 56, un 24,4 % más.

Uno de los mayores incrementos se produjo en las sustracciones de vehículos. Gandia pasó de registrar siete casos en el primer trimestre de 2025 a 16 en el mismo periodo de este año.

Por otra parte, se han duplicado los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, de siete a 14 casos, mientras que los homicidios dolosos y asesinatos consumados se mantuvieron en uno. En cambio, el tráfico de drogas experimentó una notable caída, con seis infracciones frente a las 16 del año anterior.

La evolución es distinta en Oliva, donde las infracciones penales aumentaron un 9,9 %. La localidad pasó de 312 delitos registrados entre enero y marzo de 2025 a 343 en el mismo periodo de 2026.

El incremento se concentra principalmente en la criminalidad convencional, que creció un 16,6 %, al pasar de 253 a 295 infracciones. Entre los delitos que más aumentan destacan los hurtos, que subieron un 34,8 %, de 46 a 62 casos.

También se duplicaron los delitos contra la libertad sexual, que pasaron de dos a cuatro, mientras que los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria pasaron de tres a seis.

Sin embargo, la ciudad sufrió un descenso de los robos con violencia e intimidación, que se redujeron a la mitad, de ocho a cuatro, y los robos con fuerza, que descendieron un 8,7 %, de 23 a 21. En el caso concreto de los robos en domicilios, la caída fue del 27,3%, al pasar de 22 a 16.

Rifirrafe político

Las estadísticas centradas en la criminalidad suelen generar confrontación entre la oposición y el gobierno de Gandia. El Partido Popular denunció este lunes en rueda de prensa una reducción de los efectivos y recursos destinados al servicio ordinario de la Policía Local, que cifra en hasta un 50 % respecto a la etapa de gobierno popular.

Los populares aseguraron que actualmente el dispositivo ordinario cuenta con una patrulla en Gandia y otra en la playa, frente a las dos patrullas en cada zona que, en sus palabras, había entre 2011 y 2015. En determinados servicios el recorte, en sus palabras, es todavía mayor.

El PP cifra en un 75 % la reducción de motoristas en algunos turnos respecto al dispositivo ordinario de la etapa popular y en hasta un 83 % si se compara con los refuerzos de fin de semana que existían entonces. El retén ha pasado de disponer de un agente durante las 24 horas a no contar con ninguno.

Los populares han vinculado estas carencias al aumento de la criminalidad y han asegurado que los delitos en Gandia "han crecido un 35 % desde que José Manuel Prieto es alcalde, según los datos del Ministerio del Interior". Además, han recordado las advertencias de sindicatos sobre el déficit de efectivos, por lo que han exigido la dimisión de la concejala Morant.

Frente a estas críticas, la responsable de Seguridad, Lydia Morant, ha acusado al PP de haber entrado "definitivamente en modo campaña" y de recurrir al "alarmismo". La edil ha defendido que el consistorio está reforzando la plantilla y ha destacado la incorporación de doce nuevos oficiales y cuatro inspectores, seis agentes en comisión de servicios y dos procesos selectivos para incorporar 22 nuevos policías con el objetivo de aumentar los efectivos hasta alcanzar los 190 previstos.

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Morant también ha puesto en valor una inversión superior al millón de euros para renovar vehículos y otros medios policiales y ha asegurado que la Policía Local presta servicio los 365 días del año. "Mientras unos están en modo campaña, nosotros estamos en modo gestión", ha señalado.