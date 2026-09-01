Detenido un matrimonio por el hurto de joyas a personas de avanzada edad en Piles, l'Alqueria de la Comtessa, Beniarjó y la playa de Gandia

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el hurto de joyas a personas dependientes al encontrar un lote sospechoso durante una inspección rutinaria en un establecimiento de compra y venta de oro.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Oliva-Gandía. Los hurtos se habrían cometido en Piles, l'Alqueria de la Comtessa, Beniarjó y la playa de Gandia.

Con motivo de las inspecciones que periódicamente realizan los agentes en establecimientos dedicados a la compra y venta de oro, los agentes localizaron un lote de joyas que había sido previamente vendido en uno de estos establecimientos.

Durante el examen de las piezas, los investigadores detectaron cuatro pendientes de oro cuyas características hacían sospechar que pudieran haber sido sustraídos y encontrarse relacionados con algún hecho previamente denunciado. Ante estos indicios, procedieron a la inmovilización del lote y a la comprobación individualizada de todas las joyas que lo componían.

Piles

Las gestiones practicadas permitieron confirmar que los cuatro pendientes habían sido sustraídos en un domicilio de la localidad de Piles (Valencia). La perjudicada había denunciado previamente la desaparición de las joyas y manifestado sus sospechas sobre una trabajadora perteneciente a una empresa dedicada a la atención y cuidado domiciliario de personas mayores en situación de dependencia, quien había prestado servicio en su vivienda y, por razón de su actividad profesional, tenía acceso al interior del domicilio.

A partir de este primer resultado, y ante la sospecha de que el resto de las joyas integrantes del lote pudieran tener igualmente una procedencia ilícita, pese a no figurar inicialmente relacionadas con ninguna denuncia, los investigadores continuaron las gestiones encaminadas a determinar su origen y localizar a sus legítimos propietarios.

Paralelamente, los agentes identificaron al hombre que había efectuado la venta de las joyas en el establecimiento. La continuación de la investigación permitió comprobar que su esposa trabajaba para la misma empresa de atención domiciliaria a la que pertenecía la cuidadora sobre la que habían recaído inicialmente las sospechas de la primera denunciante, constatándose además que había prestado servicio en esa vivienda.

Otros municipios

Los investigadores realizaron entonces gestiones sobre los otros domicilios en los que la mujer había desarrollado su actividad profesional, comprobando que también había prestado servicio en las viviendas a las que pertenecían el resto de las joyas recuperadas. Fruto de estas indagaciones, consiguieron relacionar las restantes piezas con otros hurtos cometidos en diferentes domicilios, concretamente en las localidades de l'Alqueria de la Comtessa y Beniarjó, así como un hurto cometido en la playa de Gandoa. Los propietarios no habían presentado denuncia al no haberse percatado hasta ese momento de la desaparición de las joyas. Fue a raíz de las gestiones realizadas por los investigadores cuando pudieron reconocer las piezas y confirmar que habían sido sustraídas de sus respectivos domicilios.

De las distintas diligencias practicadas se obtuvieron indicios de que la mujer, presuntamente, habría aprovechado el acceso a los domicilios derivado de su actividad profesional como cuidadora de personas mayores en situación de dependencia para sustraer diferentes joyas, siendo posteriormente su marido quien, presuntamente, procedía a su venta en establecimientos dedicados a la compraventa de oro.

Delitos

Como resultado de la investigación, los agentes procedieron a la detención de ambas personas, un hombre de 40 años y una mujer de 42, ambos de nacionalidad española, como presuntas responsables de cuatro delitos de hurto.

Al objeto de facilitar la localización de joyas robadas, se aconseja que los propietarios tengan fotografías con detalles de las mismas, ya que, en caso de sustracción, al aportar las imágenes de las joyas en la denuncia, se facilita la posterior identificación de las mismas.

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Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía.