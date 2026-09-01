Diferencias en Oliva ante la concentración de la FEMP por Ceuta: PSPV y Compromís se desmarcan y optan por el acto institucional

La convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta para este miércoles, 2 de septiembre, ha generado división entre las distintas formaciones políticas. La concentración, prevista a las 20 horas, fue impulsada por la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, tras su visita a la ciudad autónoma, para mostrar la solidaridad de los ayuntamientos españoles ante la situación que atraviesa Ceuta.

Sin embargo, la iniciativa no ha contado con el respaldo unánime de las formaciones políticas, que cuestionan que la convocatoria no haya sido consensuada en los órganos de gobierno de la FEMP. En este sentido, algunos consistorios han optado por organizar sus propios actos de apoyo. El Ayuntamiento de Oliva, tras una Junta de Portavoces celebrada este lunes, acordó la lectura de un manifiesto conjunto este miércoles a las 12 horas ante el consistorio. "Además, a las 20 h, se celebraráante el consistorio la concentración convocada por la FEMP", se recogía en el manifiesto difundido en redes sociales.

El PSPV y Compromís de Oliva han decidido finalmente desvincularse de esta última convocatoria. Compromís, tal y como ya recogió este diario, anunció su rechazo a participar al considerar que la concentración «ha sido una decisión unilateral de su presidenta, del PP, sin haber sido consensuada con los órganos de gobierno de la FEMP». La formación defendió que «Ceuta necesita más que una concentración» y reclamó recursos, servicios públicos reforzados, planificación y «una respuesta institucional sostenida».

Recursos y apoyo

El PSPV-PSOE de Oliva también ha emitido recientemente un comunicado en el que ha reivindicado que no participará en la concentración de las 20 horas. La Agrupación Socialista de Oliva ha querido dejar clara su posición ante los actos previstos en apoyo a Ceuta y ha expresado su «plena solidaridad» con la ciudad y su ciudadanía ante la situación vivida durante las últimas semanas. Los socialistas consideran necesario dotar a Ceuta de recursos y apoyo para garantizar la seguridad, la convivencia y una atención digna a las personas migrantes, especialmente a los menores, así como para abordar los procesos de retorno que legalmente correspondan.

El PSPV, por este motivo, sí que participará en el acto institucional previsto a las 12 horas frente al consistorio, donde se realizará la lectura conjunta del manifiesto acordado por las distintas formaciones políticas municipales. No obstante, los socialistas han remarcado que no acudirán como partido a la concentración de las 20 horas al considerar que, en el contexto actual, existe el riesgo de que pueda convertirse en un espacio de «confrontación política» o de difusión de mensajes «racistas, xenófobos o de incitación al odio».

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La formación sostiene que es posible defender unas fronteras seguras y controladas, reclamar responsabilidades y más recursos para Ceuta y exigir una política migratoria ordenada y responsable «sin señalar a ningún colectivo ni alimentar el odio». «Queremos estar con Ceuta, pero no contribuir a ningún discurso que enfrente a las personas por su origen o nacionalidad», han señalado los socialistas.