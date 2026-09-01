Gandia celebrará dos concentraciones por Ceuta tras no alcanzar un acuerdo con los grupos municipales

La segunda Junta de Portavoces celebrada en Gandia tampoco ha permitido alcanzar un acuerdo entre los grupos municipales sobre el acto institucional que el ayuntamiento había planteado para mostrar su apoyo a la ciudad de Ceuta. El consistorio se desmarcó así de la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y apostó por organizar un acto propio que, según explicó el alcalde, José Manuel Prieto, permitiera «demostrar que en Gandia podemos ser una ciudad de consenso».

Aunque en la Junta de Portavoces del pasado viernes las distintas formaciones acordaron volver a reunirse esta mañana para concretar los detalles del acto, finalmente no ha sido posible cerrar un acuerdo. A la reunión de hoy no ha asistido el portavoz de Vox.

Pese a la falta de consenso entre los grupos, el gobierno de Gandia ha decidido mantener su convocatoria y celebrar mañana, 2 de septiembre, Día de Ceuta, una concentración institucional, a las 12 h en la plaza Major, para expresar la solidaridad de la ciudad con Ceuta y con todos sus vecinos y vecinas ante la grave crisis humanitaria, migratoria y social vivida durante las últimas semanas.

Prieto ha lamentado que el acuerdo entre las formaciones políticas no haya sido posible, «aunque lo hemos intentado en dos Juntas de Portavoces». No obstante, ha defendido la celebración de la concentración como un acto de unidad, pero también «de reivindicación y de demanda de firmeza ante las respuestas que Ceuta necesita para recuperar la convivencia y la normalidad».

El alcalde ha insistido en la necesidad de dejar al margen las diferencias políticas. «El país se encuentra en un momento en el que es necesaria la unidad, sin partidismos ni siglas. Esta es mi manera de entender la política y también nuestra manera de gobernar. Dije que Gandia tendría una concentración propia en defensa de Ceuta, y así será», ha señalado.

Prieto también ha reclamado «respuestas firmes de todas las administraciones para resolver la situación que se produjo a raíz de un problema de integridad territorial y de soberanía nacional».

«Para nosotros, es momento de unirnos en favor de las cosas que importan. Me gustaría que fuera desde el consenso y trabajaré hasta el último momento para que así sea, porque Gandia debe demostrar estar a la altura de las circunstancias y mantenerse fuera y lejos de la división que se ha creado en otros lugares en torno a este asunto», ha recalcado.

El PP no acudirá al acto de las 12 horas

Tras la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, ha denunciado que la concentración convocada por el consistorio «no cuenta con el respaldo de los grupos municipales más allá de su socio de gobierno, Compromís». Por este motivo, el PP ha confirmado que no asistirá al acto de las 12 horas y que únicamente participará en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias, prevista para las 20 horas.

Soler considera que «Prieto ha optado por obedecer las directrices del PSOE de Diana Morant» y critica que, en lugar de sumarse a la convocatoria nacional impulsada por la FEMP y unir a Gandia a los más de 260 municipios de toda España que mostrarán su apoyo a Ceuta, el alcalde haya «elegido el camino de la división y el partidismo en un momento en el que la unidad debería estar por encima de cualquier sigla».

«Los ciudadanos esperan unidad, no partidismo. Sin embargo, el alcalde socialista ha preferido dividir a los gandienses convocando un acto distinto a las 12:00 horas, en lugar de adherirse a la convocatoria oficial que se celebrará simultáneamente en toda España», ha lamentado el portavoz popular.

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En este sentido, Soler ha defendido que existen «dos formas de actuar: la de quienes anteponen las directrices del PSOE y de Pedro Sánchez a la unidad institucional y la de quienes creemos que, cuando una parte de España nos necesita, debemos estar todos juntos».