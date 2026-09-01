Gandia estudia promover vivienda en suelo municipal ante los retrasos del Consell

La vivienda vuelve a situarse como uno de los pilares de la acción política de Gandia de cara al próximo curso, el último de la legislatura antes de las elecciones municipales. Así lo ha señalado el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, durante la rueda de prensa ofrecida con motivo del inicio de septiembre, en la que ha hecho balance del estado de la ciudad y, a su vez, ha avanzado las principales líneas de actuación que marcarán los últimos meses del mandato.

Prieto ha aprovechado su comparecencia para lanzar una advertencia a la Generalitat Valenciana por el retraso en la construcción de viviendas de alquiler social. Cabe recordar que el consistorio ya denunció que las más de 200 viviendas proyectadas en las cuatro parcelas del distrito de Santa Anna, junto al nuevo Palacio de Justicia, no estarán disponibles, como mínimo, hasta 2029. La demora supone seis años respecto al momento en que el ayuntamiento cedió los solares al Consell.

En la actualidad, solo una de las cuatro promociones está en marcha, mientras que las otras tres permanecen paralizadas o pendientes de adjudicación después de la renuncia de las empresas constructoras.

Ante este escenario, el gobierno municipal estudia asumir un papel más activo en la promoción de vivienda. «Nos planteamos hacer el papel de la Generalitat Valenciana y promover vivienda en suelo municipal sin comprometer las arcas públicas», ha expuesto el alcalde.

Prieto ha explicado que el consistorio analiza nuevas fórmulas para impulsar directamente la construcción de vivienda sobre suelo municipal mediante mecanismos de colaboración público-privada para ampliar la oferta residencial de la ciudad sin comprometer las arcas municipales.

«Hemos visto que desde la cooperación y la colaboración no se avanza como querríamos, por lo que abrimos una nueva línea en uno de los ámbitos que más nos preocupa», ha apuntado el primer edil. En este sentido, ha recalcado: «Si no lo hace el gobierno autonómico, lo haremos nosotros, dando un paso más». No obstante, ha insistido en que el ayuntamiento mantiene «la voluntad y el compromiso» de seguir colaborando con el Consell.

El alcalde también ha puesto en valor las actuaciones de rehabilitación que se están llevando a cabo en 500 viviendas de los barrios de Ferroviaris, Safor y Benicanena. Según ha avanzado, estos trabajos, junto con las obras de urbanización asociadas, estarán finalizados a finales de octubre.

La vivienda también figura entre las prioridades de Compromís Més Gandia. Su portavoz, Esther Sapena, ha advertido de que el acceso a la vivienda «ya es un problema grave» en la ciudad, especialmente para los jóvenes y las familias que quieren continuar residiendo en Gandia.

Sapena ha reclamado «más vivienda asequible, más rehabilitación y más capacidad de intervención pública» y ha instado a la Generalitat a aplicar la Ley estatal por el derecho a la vivienda y declarar Gandia zona de mercado residencial tensionado. A su juicio, esta medida permitiría «contener las subidas abusivas de los alquileres y dar respuestas reales a este problema».

Más de 120 millones de euros en inversiones

Más allá de la vivienda, Prieto ha reivindicado el volumen de inversiones que actualmente están en marcha o proyectadas en la ciudad. El alcalde ha asegurado que Gandia «está en un buen momento» y ha cifrado en más de 120 millones de euros las inversiones que se están ejecutando actualmente.

Entre las actuaciones ya ejecutadas o muy avanzadas, ha destacado la humanización de cerca de una treintena de calles y plazas, así como las inversiones realizadas en instalaciones deportivas.

Prieto también ha repasado el estado de las principales actuaciones estratégicas de la ciudad. Las obras del futuro Gandia Arena avanzan, según ha señalado, a buen ritmo y ya alcanzan aproximadamente un 25 % de ejecución. Por su parte, la urbanización del sector Sanxo Llop se encuentra ejecutada en cerca de un 80 % y su culminación, prevista para enero, es uno de los principales objetivos del ejecutivo local para los próximos meses.

El alcalde ha destacado el papel que tendrá este sector en la diversificación económica y la atracción de nuevas inversiones, además de albergar proyectos estratégicos como el futuro Centro de Día para personas con diversidad funcional.

Respecto a la transformación del puerto, Prieto ha recordado que se encuentra en licitación el Centro de Investigación en Tecnologías para las Ciencias del Mar del CSIC y que el próximo 5 de octubre el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia aprobará el convenio que permitirá continuar con la licitación de las obras de remodelación de los tinglados.

También ha destacado el avance de las obras de Marina de Gandia y la recta final de la prolongación de la CV-605, ejecutada por la Diputación de Valencia, que estará concluida durante las primeras semanas de octubre.

A estos trabajos se suman otros que actualmente se encuentran en fase de licitación, como la redacción del proyecto del gran parque infantil singular del parque Ausiàs March, el Centro de Día para personas con diversidad funcional o las actuaciones financiadas por el IVACE en los polígonos Alcodar y Rajolar.

Los otros retos de la legislatura

De cara a la recta final de la legislatura, el alcalde también ha situado entre las prioridades el refuerzo de la seguridad ciudadana y la convivencia y el fortalecimiento de los servicios públicos.

En este sentido, Prieto ha anunciado que durante este mes se aprobará la modificación del contrato de limpieza y recogida de residuos, que supondrá una inversión adicional superior a los dos millones de euros anuales. La medida permitirá incrementar los recursos humanos y materiales, incorporar nueva maquinaria, renovar progresivamente los contenedores y reforzar los equipos de trabajo en la calle.

La emergencia climática constituye otro de los grandes retos para este tramo final de legislatura, especialmente después de los episodios de lluvias torrenciales y danas registrados en los últimos años.

Sapena ha reivindicado las políticas de adaptación al cambio climático desarrolladas por el ayuntamiento. «Durante estos once años hemos hecho de la transformación ambiental y la adaptación al cambio climático una prioridad de gobierno en Gandia. Hoy tenemos cerca de dos millones de metros cuadrados de espacios verdes y casi 6.000 árboles», ha señalado.

La edil ha destacado también actuaciones como la inversión de tres millones de euros en el barranco de Beniopa y los más de cinco millones destinados durante esta legislatura a la prevención de incendios forestales.

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«Hemos avanzado mucho, pero no nos podemos conformar. Queremos una Gandia con más sombra, más espacios naturalizados, más refugios climáticos y más capacidad para anticiparnos a los episodios extremos», ha concluido Sapena, que ha apostado por continuar con proyectos como la Anella Verda, la recuperación del Serpis y del barranco de Beniopa, la gestión forestal y la renaturalización de los patios escolares.