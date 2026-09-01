El nuevo proyecto de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia en Segunda FEB ya está en marcha
Tras un primer día de explicaciones y pruebas físicas, la plantilla al completo ya inicia este martes la pretemporada
El cuerpo técnico y algunos jugadores de Proinbeni UpB Gandia 2026-2027 ya se han reunido este lunes, 31 de agosto, en el Pabellón Municipal para la jornada previa al inicio oficial de la pretemporada con explicaciones y pruebas físicas.
El club anuncia que este martes, primer día de septiembre, ya estará la plantilla al completo para comenzar el periodo de preparación de cara a los campeonatos de Copa y Liga.
Los jugadores llegan tras realizar, individualmente, un trabajo físico que les permite arrancar en forma para no tener que empezar de cero.
Primer partido
Y es que esta semana, primera de trabajo del conjunto que dirige Alejandro Mesa, culminará con el primer choque, único fuera de competición oficial.
Proinbeni jugará el sábado, 5 de septiembre, frente al Albacete Basket, en el Trofeo XV Memorial Miguel Iborra, que se disputará en la localidad alicantina de Aspe.
Después llegarán seguidos tres partidos de la Copa de España durante todo el mes y el primer fin de semana de octubre arrancará la Liga en Segunda FEB.
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