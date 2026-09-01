El nuevo proyecto de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia en Segunda FEB ya está en marcha

El cuerpo técnico y algunos jugadores de Proinbeni UpB Gandia 2026-2027 ya se han reunido este lunes, 31 de agosto, en el Pabellón Municipal para la jornada previa al inicio oficial de la pretemporada con explicaciones y pruebas físicas.

El club anuncia que este martes, primer día de septiembre, ya estará la plantilla al completo para comenzar el periodo de preparación de cara a los campeonatos de Copa y Liga.

Los jugadores llegan tras realizar, individualmente, un trabajo físico que les permite arrancar en forma para no tener que empezar de cero.

Primer partido

Y es que esta semana, primera de trabajo del conjunto que dirige Alejandro Mesa, culminará con el primer choque, único fuera de competición oficial.

Proinbeni jugará el sábado, 5 de septiembre, frente al Albacete Basket, en el Trofeo XV Memorial Miguel Iborra, que se disputará en la localidad alicantina de Aspe.

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Después llegarán seguidos tres partidos de la Copa de España durante todo el mes y el primer fin de semana de octubre arrancará la Liga en Segunda FEB.