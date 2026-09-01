La Safor se divide ante la concentración de la FEMP por Ceuta: Oliva se suma, Gandia prepara un acto propio y Compromís en Tavernes se desmarca

Distintos ayuntamientos de la Safor se han adherido a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a la ciudad de Ceuta con motivo de la celebración de su día. Otros consistorios, por su parte, han optado por organizar sus propios actos institucionales para solidarizarse con esta ciudad autónoma ante la crisis humanitaria y migratoria que atraviesa.

La Junta de Portavoces de Oliva acordó durante la mañana de ayer adherirse a la convocatoria de la FEMP ante «los momentos tan complejos que atraviesa» Ceuta. Durante la reunión, presidida por la alcaldesa, Yolanda Pastor, también se decidió celebrar un acto institucional conjunto y consensuado con todas las formaciones políticas municipales para trasladar el apoyo de Oliva a la población ceutí ante la crisis humanitaria y migratoria de las últimas semanas.

El acto tendrá lugar este miércoles, a las 12 horas, en la plaza del Ayuntamiento, donde los representantes municipales realizarán una lectura conjunta de un manifiesto en apoyo a la población de Ceuta. Además, a las 20 horas, también se celebrará frente al consistorio la concentración convocada por la FEMP.

En este sentido, Compromís ha emitido un comunicado en el que se desvincula de esta concentración, ya que consideran que "ha sido una decisión unilateral de su presidenta, del PP, sin haber sido consensuada con los órganos de gobierno de la FEMP". Añaden que "Ceuta necesita más que una concentración. Necesita recursos, servicios públicos reforzados, planificación y una respuesta institucional sostenida".

La alcaldesa de Oliva ha trasladado el apoyo de la ciudad «a Ceuta y a todas las personas que viven momentos especialmente difíciles ante una situación humanitaria y migratoria compleja». Pastor ha defendido que «en circunstancias como esta es necesario afrontar las crisis desde la responsabilidad y la unidad, dejando a un lado los partidismos» y ha invitado a la ciudadanía de Oliva a participar en ambos actos como muestra de solidaridad con Ceuta.

Gandia busca un acuerdo entre todos los grupos

Gandia, por su parte, también prepara un acto institucional, cuya celebración y formato se concretarán en la Junta de Portavoces prevista para este martes. El alcalde, José Manuel Prieto, ya mantuvo el pasado viernes una reunión con los representantes de los distintos grupos políticos municipales para abordar la propuesta de celebrar un acto consensuado en el que se manifieste la solidaridad de la ciudad con Ceuta y con sus vecinos ante la grave crisis humanitaria, migratoria y social vivida durante las últimas semanas.

La propuesta del gobierno municipal contempla que el acto se celebre este miércoles. Tras la reunión, Prieto defendió «la necesidad de que, ante situaciones difíciles y excepcionales, los representantes públicos sean capaces de situar el interés general, el consenso y la unidad por encima del partidismo».

«En situaciones difíciles, excepcionales, como las que vive Ceuta, los partidos políticos podemos estar por encima del partidismo. Los grupos municipales podemos acordar y consensuar una declaración institucional y un acto institucional en solidaridad con el pueblo de Ceuta, con sus ciudadanos y con las personas que están sufriendo esta situación tan excepcional», señaló el alcalde.

Junta de Portavoces de Oliva. / Levante-EMV

La decisión de Gandia de plantear un acto propio y consensuado se desmarca de la convocatoria de la FEMP, una circunstancia que ha sido criticada por el Partido Popular. De hecho, algunos partidos a nivel nacional han denunciado el "uso partidista" de la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que argumentan que la concentración no ha sido convocada de manera consensuada. En este sentido, los populares emitieron tras la Junta de Portavoces un comunicado en el que denunciaron que «el gobierno ha optado por convocar un acto independiente solo por interés partidista».

El partido liderado por Víctor Soler, no obstante, mantiene su participación en la convocatoria oficial de la FEMP y ha hecho un llamamiento a los vecinos de Gandia para que se sumen a ella.

Buscar acuerdos

Durante la Junta de Portavoces, Prieto defendió que la responsabilidad de las instituciones pasa también por buscar acuerdos y ofrecer respuestas conjuntas. En este sentido, insistió en que la propuesta pretende que Gandia pueda expresar una posición común de solidaridad con Ceuta.

El alcalde recalcó que «desde el Gobierno municipal se considera que ante una crisis humanitaria no debería haber bandos. Debe haber unidad, responsabilidad, solidaridad y humanidad». Por ello, explicó que la propuesta trasladada a los grupos municipales busca que Gandia pueda expresar de manera conjunta su apoyo al pueblo de Ceuta y su compromiso con la convivencia, la protección de las personas, el cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de derecho.

Compromís en Tavernes

Compromís, integrado en el gobierno municipal de Tavernes de la Valldigna, ha sido de las pocas formaciones que se ha desmarcado públicamente de esta concentración.

Como ya informó este diario, la formación vallera señalaba a través de un comunicado que "ante la convocatoria de una concentración a favor de Ceuta, donde no se argumenta qué es lo que se defiende, vacía de contenido y donde se ha convocado de forma arbitraria, Compromís no se suma a dicha concentración".

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El partido asegura estar "a favor de defender los derechos humanos y la convivencia en Ceuta y en cualquier espacio de nuestro territorio", pero se muestra "totalmente en contra de la confrontación y las motivaciones políticas dirigidas a dividir a la sociedad".