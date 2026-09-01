Tavernes de la Valldigna destina dos millones a prevenir inundaciones y mejorar el drenaje urbano

Arranca septiembre y, con él, se acerca el cambio de estación y la época de lluvias. Los ayuntamientos de la Safor ultiman sus preparativos para hacer frente a unos episodios de precipitaciones que cada vez se presentan con mayor intensidad y frecuencia con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la población.

La prevención frente a las inundaciones en Tavernes de la Valldigna se traducirá en una inversión de cerca de dos millones de euros destinada a mejorar el drenaje urbano y adaptar distintos espacios públicos ante los efectos del cambio climático.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) del Área Funcional Mancomunitat de la Ribera Baixa-Tavernes de la Valldigna, seleccionada en la convocatoria EDIL DANA. En total, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, ha asignado cerca de seis millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a esta área funcional. La inversión se destinará a proyectos de reconstrucción y resiliencia territorial.

En este sentido, la Mancomunitat de la Ribera Baixa será la encargada de gestionar estos fondos y asumirá la condición de Organismo Intermedio Ligero (OIL), con capacidad para seleccionar las actuaciones que se desarrollarán en los municipios integrantes del área.

La inclusión de Tavernes en esta convocatoria tiene un carácter especialmente relevante para el municipio, ya que fue la única localidad de la Safor afectada por la dana que concurrió a estas ayudas. Ante esta circunstancia, el consistorio trabajó para articular una alianza con otros municipios damnificados de la Ribera Baixa. El municipio vallero tuvo un papel determinante en la candidatura conjunta, ya que era la única localidad de la alianza que superaba los 10.000 habitantes, requisito necesario para poder presentar la propuesta en los términos establecidos en la convocatoria.

Polígono del Teularet en Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

En este proceso de coordinación institucional con la Mancomunitat de la Ribera Baixa también ha participado activamente la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, que además ostenta las competencias de Relaciones Institucionales y Grandes Proyectos. Su labor se ha centrado en impulsar la coordinación entre las distintas administraciones para encontrar una fórmula que permitiera al municipio acceder a estos fondos.

Los cerca de dos millones de euros permitirán reforzar la protección del municipio frente a episodios de lluvias intensas y actuar sobre algunos de los puntos más vulnerables para reducir de forma estructural el riesgo de inundación, mejorar el drenaje urbano, adaptar los espacios públicos y, así, facilitar la evacuación del agua para aumentar la protección de la población ante situaciones de emergencia.

Mejorar capacidad de evacuación

Entre las actuaciones previstas se encuentran mejoras en la capacidad de evacuación de las escorrentías, la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, la corrección de elementos que puedan obstaculizar el flujo del agua y la adaptación de itinerarios para garantizar la accesibilidad y la operatividad durante episodios meteorológicos extremos.

Por lo tanto, una de las principales intervenciones se centrará en la mejora de la red de alcantarillado y los colectores, especialmente en la carretera a su paso por el núcleo urbano, con el objetivo de incrementar la capacidad de evacuación del agua. También se actuará en el polígono del Teularet para reducir el riesgo de inundabilidad y dotar a esta zona industrial de servicios esenciales.

La inversión dará continuidad a otras actuaciones que el consistorio ya ha ejecutado para mejorar el drenaje del municipio, entre ellas el colector y la red de alcantarillado de la CV-50 a su paso por el tramo urbano, así como las obras de alcantarillado y colectores realizadas en este mismo polígono. En este sentido, el consistorio pretende avanzar de las actuaciones de reparación y respuesta ante los daños hacia una estrategia basada en la prevención y la adaptación estructural.

Pleno de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

La primera edil ha destacado que se trata de «una gran noticia para Tavernes», al considerar que responde a «una demanda histórica». «Nos presentamos a la convocatoria EDIL DANA con una prioridad clara: proteger Tavernes ante los episodios de lluvias intensas», ha señalado.

Romero ha incidido especialmente en los problemas que presenta la carretera a su paso por el municipio y ha defendido que los nuevos fondos permitirán «preparar mejor nuestra ciudad ante las inundaciones y los episodios extremos». «Después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, tenemos claro que anticiparnos, mejorar el drenaje y adaptar nuestros espacios públicos es proteger a nuestra gente», ha añadido.

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La alcaldesa ha detallado que la actuación principal será la mejora del alcantarillado y los colectores para aumentar la capacidad de evacuación del agua, mientras que en el polígono del Teularet se trabajará para reducir el riesgo de inundabilidad y garantizar servicios esenciales. «Son cerca de dos millones de euros para solucionar problemas reales, proteger nuestro pueblo y preparar Tavernes para el futuro», ha concluido.