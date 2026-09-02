Andrea Martínez y Agueda Bosch, del BoxSafor Club Gandia: Mundial júnior y Europeo universitario en el horizonte

Andrea Martinez y Agueda Bosch son los nombres propios del BoxSafor Club Gandia de kick boxing durante este mes de septiembre..

La deportista júnior, Andrea Martínez, vuelve a formar parte del conjunto nacional por tercer año consecutivo. En esta ocasión lo hará como atleta de la categoría júnior con el objetivo de clasificarse para participar en el próximo Campeonato del Mundo de su categoría que se celebrará en Jesolo (Italia) entre el 18 y 29 de septiembre. Martínez se estrenará en la modalidad de Low Kick (Ring Sport).

Por otro lado, la senior Agueda Bosch participará en el Campeonato de Europa Universitario (EUSA Universities Combat Champiñones 2026) que tendrá lugar en la capital albanesa de Tirana del 12 al 17 de septiembre. La gandiense se medirá a las competidoras europeas en la modalidad de Kick Light (Tatami Sport), senior -55 Kg.

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Recepción oficial

Bajo la dirección técnica del entrenador José A. Núñez, tanto Andrea como Agueda fueron agasajadas por el Ayuntamiento de Gandia en una recepción oficial que tuvo lugar el pasado mes de julio en la que también estuvieron presentes otras dos compañeras felicitadas por sus éxitos deportivos: Valeria Romero y Margarita Stahl.