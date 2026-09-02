La concentración en apoyo a Ceuta llena Gandia con gritos de "Sánchez, dimisión" y "el alcalde dónde está"

La convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias ha tenido un efecto multitudinario en Gandia. Pese a las discrepancias entre el gobierno municipal y la oposición, que no han llegado a un acuerdo para realizar un acto institucional unánime tras la celebración de dos juntas de portavoces en los últimos días, centenares de vecinos y vecinas de la capital de la Safor se han sumado a la concentración promovida por la FEMP, que se ha prolongado durante cerca de media hora.

La protesta ha estado encabezada por los concejales del Partido Popular y Vox, que esta mañana se han desmarcado del acto organizado por el PSPV y Compromís. Esta convocatoria ha sido mucho más masiva que la concentración realizada esta mañana.

Como ha ocurrido en la mayoría de ciudades, los asistentes han manifestado su apoyo a Ceuta con banderas españolas.Los presentes han exigido la dimisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con cánticos de "yo soy español" o "Pedro Sánchez, hijo de p...". A su vez, han señalado "Ceuta se defiende, Ceuta no se vende" y han reivindicado el papel de la Policía y la Guardia Civil al grito "Viva España" y "Viva Ceuta".

Algunos de los presentes, rodeados de un gran despliegue policial, ha recalcado que "España es cristiana, no musulmana" .

Tras el acto, en el que el PP y Vox han estado distanciados, el portavoz popular, Víctor Soler, ha lamentado la ausencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. De hecho, algunos se han preguntado: "¿El alcalde dónde está?". En este sentido, Soler ha recalcado: "Lamento la ausencia del alcalde acompañando a Ceuta en esta concentración, que era la oficial. Lamento que hayan querido dividir convocando la concentración de esta mañana, que ha tenido como respuesta la ausencia de la ciudadanía".

La convocatoria también ha contado con la participación del síndic y diputado popular, Nando Pastor, quien ha hecho referencia a la ministra de Ciencia y exalcaldesa de Gandia, Diana Morant. "Ha sido la gran ausente, aunque tampoco hacía falta porque hay centenares de ciudadanos que apoyan a Ceuta. Ha perdido una oportunidad de estar en su ciudad acompañando esta causa", ha señalado y, a su vez, ha recalcado que "ya sabíamos que era más Sanchista que socialista, pero ahora podemos decir que es más Sanchista que gandiense y valenciana".

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Por su parte, el concejal de Vox no ha querido realizar ninguna declaración tras el acto.