Opinión
Fem que les coses passen
"Un dels reptes que més ens preocupa és l’accés a l’habitatge. A Gandia, com en moltes altres ciutats, ja és un problema greu"
Esther Sapena
Comencem l’últim curs polític d’esta legislatura amb la mateixa força amb què l’encetàrem. Ho fem amb fites aconseguides, projectes en marxa i compromisos pels quals continuarem treballant de valent durant els huit mesos que resten. Ho fem, sobretot, amb la responsabilitat que ens ha confiat la ciutadania i sent conscients que encarem una etapa decisiva: la recta final de la legislatura.
És un moment per a mirar el camí recorregut, però també cap endavant. Tenim molts projectes en marxa, compromisos adquirits i també reptes que s’han fet encara més evidents durant els últims mesos. Reptes que ens preocupen i als quals volem donar resposta.
Durant estos anys hem demostrat que Gandia pot avançar quan hi ha un govern que treballa, que escolta i que és capaç d’arribar a acords. La pluralitat és una de les grans fortaleses del govern del canvi que iniciàrem el 2015. Cogovernar també és discrepar, dialogar i arribar a consensos, i els acords que naixen d’eixa pluralitat són més representatius de la ciutat que les decisions preses des d’una única mirada.
Esta és la nostra manera d’entendre la responsabilitat de govern: lleialtat al pacte de govern, però també coherència amb les nostres idees i amb la gent que ha confiat en nosaltres. I és precisament eixa manera de governar la que ens ha permés avançar en àmbits que per a nosaltres són fonamentals.
L'habitatge
Un dels reptes que més ens preocupa és l’accés a l’habitatge. A Gandia, com en moltes altres ciutats, ja és un problema greu, especialment per a les persones joves i les famílies que volen continuar vivint ací. Viure a Gandia no pot convertir-se en un luxe.
Necessitem més habitatge assequible, més rehabilitació i més capacitat d’intervenció pública. I, sobretot, necessitem disposar de totes les eines possibles per tal d’actuar. Per això, des de Compromís continuarem reclamant a la Generalitat que aplique la Llei estatal pel dret a l’habitatge i declare Gandia zona de mercat residencial tensionat. És una eina que permetria contindre les pujades abusives dels lloguers i donar respostes reals a un problema que afecta cada vegada més persones.
També volem continuar millorant la convivència, la neteja i el manteniment dels nostres barris i espais públics. Sabem que hi ha veïns i veïnes preocupats per determinades conductes incíviques i per situacions que afecten la convivència quotidiana. És un neguit legítim que escoltem i davant del qual hem d’actuar. Però també tenim clar que Gandia és una ciutat segura i que no contribuirem a alimentar discursos alarmistes que exageren els problemes i generen una percepció de por que no es correspon amb la realitat. Els problemes de convivència no se solucionen només des de l’àmbit policial. Cal actuar davant les conductes incíviques, però també reforçar la prevenció, l’educació, la conscienciació, la mediació i la presència dels serveis públics als barris.
Taxa turística
Esta necessitat és especialment evident durant els mesos d’estiu, quan la població de la platja de Gandia augmenta considerablement i, amb ella, també ho fan les necessitats de neteja, manteniment, seguretat i atenció pública. El cost d’este reforç no pot recaure exclusivament sobre el veïnat de Gandia. Per això continuarem defensant una taxa turística justa, perquè les persones que ens visiten contribuïsquen també, amb una aportació mínima, al manteniment dels serveis i dels espais públics que utilitzen. Amb una aportació de només 50 cèntims per pernoctació, Gandia podria recaptar al voltant de 600.000 euros cada any per a reforçar la neteja, el manteniment dels espais públics i els serveis municipals.
En este últim tram de legislatura també volem continuar avançant en la transformació de la ciutat. Un dels projectes estratègics és la finalització del sector Sanxo Llop. Necessitem que este desenvolupament avance i es convertisca en una realitat, perquè ha de contribuir a generar nous espais, activitat i oportunitats per a Gandia.
Però una ciutat no es transforma només amb grans projectes. També ho fa millorant els serveis públics i garantint drets. I ací l’educació ocupa un lloc fonamental. Des de l’Ajuntament estem impulsant la renaturalització dels patis dels centres educatius. Ja hem transformat els espais exteriors de les nostres escoletes municipals i actualment treballem en la redacció del projecte de naturalització de quatre centres públics de la ciutat. L’execució d’un d’ells, el pati del CEIP Montdúver, eixirà a licitació de forma imminent. Són projectes que impliquen tota la comunitat educativa, però que també s’obrin als barris i al conjunt de la ciutadania. Fora de l’horari lectiu, estos espais funcionaran com un parc més de la ciutat, ampliant les zones verdes i oferint espais de joc saludables i segurs per als nostres infants i les seues famílies.
Val a dir, que l’Ajuntament no pot afrontar a soles totes les necessitats dels centres. La Conselleria d’Educació ha d’assumir la seua responsabilitat i impulsar les inversions estructurals que necessita l’educació pública. Les nostres aules necessiten una climatització adequada. No parlem de col·locar aparells portàtils com una solució provisional, sinó d’una inversió estructural i permanent que adapte els centres educatius a unes temperatures cada vegada més extremes.
La Conselleria també ha de donar resposta a un altre dels grans reptes educatius de Gandia: la falta de places d’escolarització i el deteriorament de la qualitat educativa que provoca la saturació dels centres públics. Gandia necessita un nou centre d’Educació Infantil i Primària i urgeix ja la construcció del Centre Integrat de Formació Professional. Els nostres xiquets i xiquetes i la nostra joventut no poden continuar esperant. Esta situació requereix una aposta clara per l’educació pública. Continuarem al costat de la comunitat educativa i de les seues reivindicacions durant el curs que ara comença.
I tot això ho fem sense perdre de vista una qüestió que travessa totes les polítiques municipals: l’emergència climàtica. Durant estos onze anys hem avançat fermament en la transformació ambiental de Gandia i en la seua adaptació als efectes del canvi climàtic. Davant l’augment de les temperatures, el risc d’incendis forestals i uns episodis de pluges cada vegada més intensos, hem convertit l’emergència climàtica en una prioritat de govern. Hui Gandia disposa de prop de dos milions de metres quadrats de parcs, jardins i espais verds urbans, distribuïts en prop de 300 àrees, una superfície que triplica les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. També comptem amb prop de 6.000 arbres, gràcies, entre altres actuacions, al Pla d’Ombres que iniciàrem el 2015. Això no és només una qüestió estètica. És salut, és qualitat de vida i és protecció davant dels efectes del canvi climàtic.
I adaptar Gandia també significa preparar-la davant dels episodis extrems. Al barranc de Beniopa hem impulsat una actuació de tres milions d’euros que combina la renaturalització de l’entorn amb la prevenció d’inundacions, millorant la capacitat hidràulica del barranc i creant espais de laminació per reduir l’impacte de les pluges torrencials.
També hem reforçat la prevenció d’incendis mitjançant el Pla local de prevenció d’incendis forestals, les actuacions de gestió i manteniment de les nostres muntanyes i una inversió que supera els cinc milions d’euros al llarg d’esta legislatura.
Hem avançat molt, però l’emergència climàtica ens obliga a continuar actuant: més ombra, més espais naturalitzats, més refugis climàtics i més capacitat per anticipar-nos als episodis extrems. Així, continuarem desplegant l’Anella Verda, recuperant el Serpis i el barranc de Beniopa, reforçant la gestió forestal i avançant en solucions basades en la natura que ens permeten protegir Gandia davant dels incendis i les inundacions.
L’aposta per l’adaptació al canvi climàtic també impregna altres àrees, com l’Educació. Renaturalitzar els patis és també adaptar les nostres escoles a la realitat climàtica i crear espais més saludables, més amables i més connectats amb els barris.
Al costat d’estos grans projectes, volem continuar reforçant altres compromisos que formen part del nostre model de ciutat: la defensa del patrimoni, la recuperació de la memòria democràtica, la promoció del valencià, la defensa de la cultura pròpia i de la igualtat.
No sempre és visible
Tots estos reptes, projectes i compromisos formen part del model de ciutat que estem construint. Això és perquè així entenem la política: com un treball constant, rigorós i, moltes vegades, poc visible. Una política que escolta la ciutadania i està present als barris, però que després transforma les seues necessitats en decisions, pressupostos i projectes concrets. Una política que no sempre es veu, però que permet que les demandes de la ciutadania es convertisquen en actuacions reals.
Per això, en este inici de curs polític, no volem quedar-nos només amb allò que ja hem fet. Volem continuar avançant, assumir els problemes, desbloquejar-los amb solucions i cuidar cada projecte des de la primera decisió fins a la seua execució. Perquè governar no és només estar: és fer. No és només anunciar: és complir i treballar perquè es facen realitat.
Sabem que comunicar i explicar l’acció de govern és necessari, però la política no pot quedar-se en el relat. La nostra prioritat és que les coses passen. Esta és la política útil que reivindiquem. Per tant, durant els mesos que tenim al davant continuarem treballant als barris, escoltant la ciutadania i, al mateix temps, dins de l’Ajuntament, fent que les seues demandes tinguen resposta. Defensant els drets de les persones i construint una Gandia on poder viure, treballar i desenvolupar un projecte de vida.
Continuarem governant des de l’acord i ho farem com sempre: al costat del veïnat i des del lloc on la ciutadania ens va situar, assumint responsabilitats, gestionant i fent que les coses passen. Perquè encara queda molt per fer. I perquè, per a nosaltres, la política no és només explicar què volem fer. És treballar cada dia per fer-ho realitat.
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