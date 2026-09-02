Gandia reabre el debate sobre la tasa turística: Compromís pide aplicarla y el PSPV reclama que lo resuelva la Generalitat

No hay verano en el que el debate sobre la tasa turística no vuelva a estar sobre la mesa. La portavoz de Compromís Més Gandia, Esther Sapena, aprovechó ayer su intervención durante el balance del estado de la ciudad y de las principales líneas de actuación para la recta final de la legislatura para reivindicar la implantación de esta tasa y exponer la posición de la formación nacionalista.

Sapena defendió una «tasa turística justa» que permita que las personas que visitan la ciudad «contribuyan también, con una aportación mínima, al mantenimiento de los servicios y de los espacios públicos que utilizan». Según la portavoz, esta medida podría generar entre 600.000 y dos millones de euros de ingresos, que se destinarían a reforzar servicios como la limpieza o las políticas medioambientales.

La edil planteó una aportación de 50 céntimos por pernoctación y recordó que «el presupuesto de un ayuntamiento es limitado». En este sentido, defendió que «la gente que viene de fuera debe aportar» para contribuir al mantenimiento de los servicios que utiliza durante su estancia en la ciudad.

Frente a esta propuesta, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, mostró sus dudas sobre la aplicación de la tasa y recordó que su regulación no corresponde directamente a los ayuntamientos. El primer edil cuestionó, además, el destino de los ingresos y planteó algunas de las dificultades que podría generar su implantación. «¿Qué hacemos con los apartamentos reglados? ¿Se desgrava y no desgravamos los no reglados?», planteó el primer edil, quien consideró que existe «un debate que debería resolver la autonomía» y que debería ir acompañado de un cambio en el modelo de financiación municipal.

El alcalde defendió así que la cuestión debería abordarse especialmente en los municipios turísticos y dentro de un debate más amplio sobre la financiación de los ayuntamientos. «Hay que replantearlo en los lugares turísticos», señaló Prieto, que puso sobre la mesa la necesidad de determinar cómo se articula la medida y qué efectos tendría sobre los distintos tipos de alojamiento.

El debate se produce además en un momento de crecimiento de la actividad turística en Gandia. Prieto valoró positivamente los datos registrados durante el verano y señaló que la ciudad se ha situado como destino líder de la Comunitat Valenciana en ocupación hotelera, con una media del 95 % durante la primera quincena de agosto. El alcalde destacó también la consolidación del crecimiento de Gandia en los mercados internacionales y la fortaleza del sector hotelero.

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A este escenario se suma la llegada de nuevas inversiones privadas. Actualmente se encuentran en construcción los hoteles Sofía y Holiday Inn, mientras que antes de finalizar el año está previsto el inicio de las obras de un nuevo establecimiento hotelero en el entorno del Clot de la Mota. A ello se suman la apertura del Hotel Indigo y la renovación de distintos establecimientos turísticos durante la actual legislatura.