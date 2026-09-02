Gandia reivindica "paz, orden y convivencia" por Ceuta mientras PP y Vox se desmarcan

"Gandia con Ceuta y los derechos humanos". Bajo este lema, el gobierno de la ciudad, formado por PSPV y Compromís Més Gandia, se ha concentrado este mediodía a las puertas del ayuntamiento para mostrar su apoyo a Ceuta y a sus vecinos ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

El acto institucional, tal y como estaba previsto, no ha contado con la participación del PP ni de Vox. Ambas formaciones mantienen su adhesión a la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tendrá lugar esta tarde, a las 20 horas. De este modo, Gandia vivirá hoy dos concentraciones diferenciadas en apoyo a Ceuta.

Cabe recordar que el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha mantenido hasta dos reuniones con los distintos grupos políticos municipales con el objetivo de consensuar una única convocatoria. Sin embargo, las posiciones de las diferentes formaciones no han permitido alcanzar un acuerdo.

El acto institucional ha contado con la presencia de los concejales que integran el gobierno municipal y de algunos vecinos que se han sumado a la concentración para expresar su solidaridad con Ceuta.

Tras la concentración, Prieto ha defendido que Gandia ha querido trasladar "un mensaje de humanidad y firmeza" y ha asegurado que "el espíritu, la solidaridad, la empatía y el afecto de Gandia están hoy con Ceuta".

El alcalde ha señalado que los ciudadanos de la ciudad autónoma "necesitan respuestas firmes" para recuperar "lo más importante en una sociedad, que es la convivencia y, con ella, la normalidad". En este sentido, ha considerado que el mensaje debe situarse "por encima de divisiones y partidismos".

"Cuando hay circunstancias difíciles para España, y esta es una, debemos unirnos, no al revés", ha afirmado Prieto, quien ha defendido que los ciudadanos esperan de sus representantes públicos que "trabajemos, que ayudemos y que busquemos soluciones".

El alcalde también se ha referido a la convocatoria alternativa de esta tarde y ha señalado que cualquier formación puede realizar las manifestaciones que considere oportunas, pero ha apelado a que se desarrollen "desde la serenidad".

Prieto ha insistido en que la concentración celebrada ante el ayuntamiento es "de la ciudad, de la institución que es el ayuntamiento y que representa a todas las fuerzas políticas". "Me hubiera gustado que hubiera consenso y, si no lo hay, habrá que preguntárselo a los partidos que no están aquí", ha señalado y ha añadido que "yo me he querido concentrar sin enfrentamientos, con criterio propio".

El gobierno de Gandia durante la concentración. / Salva Talens

El primer edil ha evitado, no obstante, valorar la convocatoria que PP y Vox han respaldado y ha remarcado que su voluntad era concentrarse "sin enfrentamientos y con criterio propio".

El PSPV reivindica una respuesta basada en la convivencia

Por su parte, el PSPV de Gandia ha defendido, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la necesidad de afrontar la situación de Ceuta desde la "responsabilidad y la altura política". Los socialistas han reivindicado una respuesta basada en "la paz, el orden, la convivencia y el consenso".

La formación considera que Ceuta y sus vecinos necesitan solidaridad, pero también "firmeza", así como una actuación coordinada de las distintas administraciones que garantice el cumplimiento de la ley, la seguridad, los derechos humanos y la convivencia.

El PSPV asegura que ha tratado de alcanzar un acuerdo con el resto de fuerzas políticas de Gandia y reclama que, ante una situación que califica de "excepcional", los representantes públicos actúen "sin partidismos ni siglas" y busquen puntos de unión y soluciones.

Los socialistas reclaman, en este sentido, "respuestas firmes" por parte de las distintas administraciones para recuperar la normalidad y la convivencia.

El PSPV ha reivindicado además su modelo de ciudad, basado en una Gandia "que une, que dialoga, que defiende el orden democrático y que no alimenta el conflicto". "Frente al ruido, serenidad; frente al insulto, respeto; frente al partidismo, consenso; y frente a la confrontación, convivencia", señala la formación.

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"Paz, orden, convivencia y consenso" son, concluyen los socialistas, los principios desde los que entienden la política municipal y la respuesta de Gandia ante la situación de Ceuta.