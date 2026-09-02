El mes de agosto confirma la tendencia de todos los años con un incremento del paro en la comarca de la Safor

Labora ha hecho públicas las cifras del paro registrado en la Safor durante este mes de agosto. Los datos confirman la tendencia de todos los años, es decir, un incremento del desempleo. El paro registrado se ha situado en 9.603 personas, es decir, 294 parados más que en el mes de julio, con un incremento mensual del 3’16 %. Por su parte, los datos anuales indican que hay en este mes 34 parados más que el mismo mes del 2025, lo que supone un incremento de desempleo anual del 0’36 %.

En cuanto a la contratación, se han registrado 3.843 contratos en agosto del 2026, lo que ha supuesto 609 contratos más que en el 2025 es decir un 18’83% de incremento interanual.

Por géneros, 1.541 han sido a mujeres (40’10 %) y 2302 a hombres (59’90 %). La contratación indefinida mensual es de 1.546 contratos (40’23%), un 5’96% más que el año pasado y la contratación temporal es de 2.288 contratos (59’54 %), un 29’19 % más que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 52’07 % a jornada completa y un 47’93 % a tiempo parcial.

Valoración

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, estos resultados reflejan una tendencia estacional propia de este período que le convierten en el segundo peor mes del año para el empleo (tras enero), y responden al cierre de muchas empresas por motivos vacacionales o a la reducción en este mes de la actividad de algunos sectores como la educación.

Gómez apunta que se aprecian señales de moderación en el ritmo de creación de empleo respecto a los ejercicios y considera necesario un mercado laboral más estable y menos dependiente de la temporada.

Según el secretario sindical, se necesitan políticas de empleo específicas para las distintas realidades de las personas desempleadas: jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas migrantes o quienes llevan más tiempo buscando empleo.

Por otra, es necesario actuar sobre la raíz del problema y transformar el modelo productivo. Es fundamental transformar el modelo productivo para generar empleo durante todo el año, con más industria, innovación y tecnología y con empleos de mayor calidad, en opinión de Gómez.

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Además, la aceleración de la inflación, que en agosto alcanzó el 4,3%, sitúa de nuevo los salarios en el centro del debate económico y social: en ausencia de mecanismos eficaces de actualización salarial, una parte importante de las personas trabajadoras corre el riesgo de volver a perder poder adquisitivo.