Oliva aprueba "in extremis" una declaración de apoyo a Ceuta sin el respaldo del PP

In extremis. Así se ha cerrado finalmente la declaración institucional de apoyo a Ceuta en Oliva, después de las negociaciones mantenidas entre las distintas formaciones políticas de la localidad. El acuerdo ha sido mayoritario, pero no unánime, ya que el Partido Popular no se ha adherido al texto.

La declaración ha contado finalmente con el respaldo de Projecte Oliva y UCIN, las dos formaciones que integran el gobierno municipal, así como del PSPV y Compromís, que se encuentran en la oposición. El PP, por tanto, se ha desmarcado del acuerdo alcanzado por el resto de grupos.

Minutos después del mediodía, cerca de un centenar de personas se han concentrado a las puertas del consistorio olivense para mostrar su apoyo y solidaridad con la ciudadanía de Ceuta. Durante el acto se ha dado lectura a la declaración institucional consensuada por las cuatro formaciones.

El manifiesto recoge el "apoyo y solidaridad con la ciudadanía de Ceuta" ante la situación de emergencia humanitaria y social que atraviesa la ciudad autónoma. Los grupos firmantes consideran que los territorios fronterizos "no pueden afrontar en solitario crisis que, por su dimensión y consecuencias, son responsabilidad del conjunto del Estado y también de la Unión Europea".

La declaración reclama una mayor implicación del Gobierno de España y cuestiona su actuación inicial ante la crisis. En concreto, sostiene que "la respuesta inicial del Gobierno de España no estuvo a la altura de la gravedad de la situación" y añaden que "llegó tarde y resultó insuficiente" ante una emergencia que, a juicio de los firmantes, requería una actuación "contundente desde el primer momento".

El Ayuntamiento de Oliva reclama que las medidas adoptadas posteriormente para recuperar la normalidad se mantengan y refuercen y pide establecer mecanismos de anticipación y respuesta ante futuras situaciones de emergencia.

La declaración también pone el foco en la presión que la crisis supone para los servicios públicos, la atención humanitaria, la protección de los menores, la seguridad y la convivencia en Ceuta. En este sentido, defiende que una situación de esta magnitud no puede ser asumida únicamente por una ciudad fronteriza y reclama una mayor cooperación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las instituciones europeas.

Una política migratoria "ordenada, responsable y efectiva"

Otro de los ejes del documento es la política migratoria. El texto defiende una política "ordenada, responsable y efectiva", basada en el cumplimiento de la legalidad, el control de las fronteras y el respeto a la dignidad y los derechos de las personas.

Los grupos también reivindican una protección específica para los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con su interés superior y con las garantías establecidas legalmente. Asimismo, reclaman que los procedimientos de asilo, protección internacional y, cuando corresponda, retorno se desarrollen de forma individualizada, ordenada y con todas las garantías.

La declaración pide además una mayor implicación de la Unión Europea ante los movimientos migratorios y las situaciones de emergencia que afectan especialmente a los territorios que constituyen su frontera exterior.

El texto incluye también un rechazo expreso a "cualquier discurso racista, xenófobo y de odio, venga de donde venga" y reclama que la situación de Ceuta se aborde desde "la responsabilidad, el respeto a la realidad existente y la búsqueda de soluciones efectivas", evitando convertir la emergencia en un motivo de confrontación política.

El Ayuntamiento de Oliva reivindica así la unidad y la cooperación institucional como vías para afrontar la situación y cierra la declaración con un mensaje de solidaridad: "Ceuta no está sola".

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"Ante la dificultad, unión. Ante la emergencia, responsabilidad. Ante Ceuta, solidaridad", concluye el documento, que termina afirmando: "Oliva está con Ceuta y con su ciudadanía".