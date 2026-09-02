Los profesores de Gandia, Oliva y Tavernes abogan por continuar en la lucha "de una manera reflexiva y coordinada para no tener tanto desgaste como en la huelga"

Las reivindicaciones de los docentes en la Comunitat Valenciana que derivaron en la huelga indefinida al final del curso pasado "no han sido escuchadas por el gobierno autonómico del PP y Vox. La consellera Ortí y el secretario Mcevoy no han hecho más que mentir y engañar, tanto al profesorado como la ciudadanía". Así de claro ha sido el coordinador de la plataforma Docents de la Safor en Lluita, Carles Fuster, que lamenta que "no haya habido ninguna voluntad negociadora para solucionar los notables problemas que hay actualmente en la escuela pública".

Por todo ello, destacan los docentes que "la lucha continuará este otoño e irá intensificándose si no hay una respuesta positiva a las reivindicaciones". Recalca: "En la próxima asamblea, convocada para este lunes que viene, haremos una primera toma de contacto para coordinar todas las acciones".

El propio Fuster explica que durante este verano "hemos estado un poco desconectados". En sus palabras, "la carga mental de la huelga ha sido muy fuerte (tres meses con recortes en el sueldo, las medidas de la policía ideológica, etc). Por lo tanto, hemos tenido un perfil muy bajo a lo largo de agosto porque teníamos claro que los docentes teníamos que descansar y cargar pilas".

Pero el paso de la Vuelta Ciclista de España por la comarca ha despertado al colectivo. A ello se añade que el gobierno autonómico, en sus palabras, "no ha concedido nada de lo que prometió y que además ha intensificado sus ataques al profesorado". El día que la Vuelta subió al puerto de Barx, los docentes de la Safor, encabezados por la Manifa's Band, se manifestaron para hacer visibles sus reivindicaciones.

Agotados

La coordinadora Docents de la Safor en Lluita estudia cómo afrontar la vuelta a las aulas. Los sentimientos son encontrados porque "el agotamiento psicológico es grande,ya que la lucha de meses durante la huelga nos dejó agotados".

La plataforma tiene claro que este inicio de curso es complicado a la hora de "coordinarnos porque muchos docentes cambian de centro. Tenemos que conocernos, volver a convocar las asambleas de cada centro, pensar y recoger las propuestas".

El primer objetivo será el sábado 12 septiembre con la manifestación conjunta a nivel autonómico. Los profesores señalan que la estrategia "tiene que cambiar después de ver como la huelga indefinida no ha servido como herramienta a causa del radicalismo del gobierno autonómico, que no ha escuchado a los docentes".

Carles Fuster piensa que "este curso 26-27 la estrategia tiene que ser diferente porque no podemos dejar que nos desangren si se tiene en cuenta que hay gente que ha perdido entre 2.000 y 2.300 euros de su sueldo en la huelga".

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Por lo tanto, recalca que "toca llevar a cabo una estrategia más reflexiva, coordinada y de tirada larga". "Intensificar las acciones fuera del horario escolar, hacernos visibles en los actos del presidente de la Generalitat y sus consellers y conselleras, pero sin el desgaste intenso como ha sido la huelga de la primavera de 2026", concluye.