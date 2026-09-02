El PSPV-PSOE de Benifairó de la Valldigna no participará en la concentración de la FEMP por Ceuta "para no alimentar la confrontación política"

El PSPV-PSOE de Benifairó de la Valldigna ha hecho pública su postura ante la concentración convocada para este miércoles en solidaridad con Ceuta y ante el revuelo político generado en el pueblo.

El PSPV-PSOE de Benifairó confirma que su solidaridad con Ceuta y su ciudadanía es absoluta. "La situación que están viviendo necesita responsabilidad, cooperación entre administraciones, seguridad, recursos públicos y respeto a los derechos humanos. Lo que no necesita es más crispación ni confrontación partidista", apuntan en un comunicado público a través de sus redes sociales.

Por eso, el PSPV-PSOE de Benifairó de la Valldigna no participará en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una iniciativa que no ha contado con el consenso de los distintos grupos políticos representados.

En Benifairó, según los socialistas, se convive desde hace años personas de distintos orígenes. "Son nuestros vecinos y vecinas, compañeros de trabajo, familias y personas que cada día contribuyen a hacer pueblo. Por eso nos preocupa que una situación tan delicada como la de Ceuta se utilice para trasladar a nuestro municipio discursos, miedos o debates que hasta ahora no formaban parte de nuestra convivencia", destacan en el escrito.

"No señalaremos a nadie"

La postura del PSPV-PSOE en Benifairó es la de la convivencia. "No señalaremos a nadie por su origen o nacionalidad. Responsabilidad, no provocación. Ceuta necesita soluciones reales, coordinación institucional, seguridad, legalidad y respeto a los derechos humanos. Instituciones al servicio de la gente".

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El manifiesto concluye "La política municipal debe servir para resolver problemas, no para alimentar la confrontación. En Benifairó nos conocemos, convivimos y nos ayudamos. No permitiremos que nadie convierta el miedo en una herramienta política. Con Ceuta, siempre. Con la convivencia, siempre. Con responsabilidad, consenso y soluciones reales".