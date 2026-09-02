Simat de la Valldigna prevé reabrir su ayuntamiento casi año y medio después del incendio

Casi un año después del incendio registrado en el ayuntamiento de Simat de la Valldigna, que provocó numerosos daños materiales y sorprendió a los vecinos y vecinas de la zona, la casa consistorial continúa cerrada. El edificio permanece sin actividad a la espera de unas obras de rehabilitación que no comenzarán hasta el próximo mes de octubre. Así se recoge también en un cartel situado a las puertas del inmueble, en el que se puede leer: «El ayuntamiento se traslada a la Casa de la Cultura».

El consistorio prevé que los trabajos se prolonguen entre cinco y seis meses, por lo que el gobierno municipal prevé que el personal pueda regresar al edificio entre febrero y marzo. El coste de la actuación se estima inicialmente entre los 300.000 y los 400.000 euros.

Según ha explicado el alcalde de Simat, Sebastián Mahiques, el cortocircuito que originó el incendio se produjo en la primera planta, aunque el calor y el humo afectaron al conjunto del edificio, que cuenta con tres plantas. Por ello, será necesario renovar por completo la instalación eléctrica. «Las llamas solo afectaron a la primera planta, pero el calor y el humo llegaron hasta arriba e incluso afectaron al archivo municipal, por lo que se tiene que cambiar todo el cableado», señala el primer edil.

El siniestro, ocurrido el pasado 31 de octubre, también causó importantes daños en el mobiliario y el equipamiento municipal. Muebles, ordenadores y otros enseres quedaron afectados por las altas temperaturas. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, ya que el edificio se encontraba vacío en el momento del incendio. La memoria informática del ayuntamiento tampoco resultó dañada.

Próximos pasos

El siguiente paso será la licitación de las obras, un procedimiento que, según explica Mahiques, se llevará a cabo durante el mes de septiembre. El alcalde confía en que en octubre ya se conozca la empresa encargada de ejecutar los trabajos y que las actuaciones arranquen a finales de ese mismo mes. «Hubo más daños de los que se creía, pese a que el fuego solo afectó a la primera planta, por lo que los trabajos durarán unos cinco o seis meses», apunta.

Cartel que recoge que el ayuntamiento se encuentra cerrado. / Levante-EMV

El ejecutivo local espera que la rehabilitación pueda estar finalizada a principios de 2027 y que los trabajadores regresen a la casa consistorial entre febrero y marzo. «Si no pasa nada, nos gustaría estar allí antes de las elecciones», señala Mahiques.

Tras el incendio, los servicios del ayuntamiento se prestan desde la Casa de la Cultura, situada a escasos metros del edificio municipal. Este espacio se convirtió en la sede provisional del consistorio después del incendio y permitió mantener la atención y la actividad municipal. El cambio de ubicación se realizó, además, en un tiempo récord: «En menos de 24 horas conseguimos trasladarlo todo a este nuevo espacio».

Para acometer las obras, el consistorio ya ha reservado 300.000 euros de crédito en el presupuesto municipal. No obstante, el alcalde calcula que el coste definitivo de la actuación podría situarse entre los 300.000 y los 400.000 euros.

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El incendio fue descubierto por la Policía Local, como informó este diario. Los bomberos, la Guardia Civil y más agentes se desplazaron rápidamente hasta el edificio y lograron sofocar las llamas, evitando así que los daños fueran aún mayores.