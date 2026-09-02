Tensión en Tavernes de la Valldigna durante la concentración por Ceuta con reproches a concejales del gobierno

Decenas de personas han acudido esta tarde a las puertas del ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna para participar en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta. Banderas de España —alguna de ellas, incluso, con simbología franquista—, gritos contra el Gobierno central y mensajes de respaldo a la ciudad autónoma, como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", han llenado la plaza del ayuntamiento.

La concentración ha contado con la presencia de los concejales del Partido Popular y de algunos ediles del PSPV, formaciones que integran el gobierno municipal. La alcaldesa, Lara Romero, no ha asistido al acto, como tampoco los concejales de Compromís, que desde el primer momento se desvincularon de la convocatoria de la FEMP.

El ambiente se ha ido tensando a medida que avanzaba la concentración. El momento de mayor tensión se ha producido cuando los concejales socialistas han desplegado una pancarta con el mensaje "Tavernes con el pueblo de Ceuta. Contra el racismo, el fascismo y la xenofobia". Algunos de los asistentes han increpado a los ediles y les han pedido que retiraran el cartel al grito de "no somos racistas". La Policía Local ha tenido que intervenir para mediar en la situación, mientras algunos participantes han tratado de tapar la pancarta con banderas españolas.

Durante la concentración también se han escuchado gritos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellos "Pedro Sánchez, hijo de p...", así como peticiones de dimisión. Algunos de estos cánticos han sido secundados por algún concejal de la oposición.

El Partido Popular portaba sus propios carteles con los mensajes "Seguridad, identidad y unidad".

Comunicado del PSPV

Los concejales del PSPV han optado en Tavernes por participar en la convocatoria de la FEMP, a diferencia de lo ocurrido en otros municipios, donde los socialistas han organizado actos propios en apoyo a Ceuta.

Horas antes de la concentración, el PSPV de Tavernes había difundido un comunicado a través de sus redes sociales en el que trasladaba "toda la solidaridad a la ciudadanía de Ceuta ante la difícil situación que están viviendo".

"Ante una situación excepcional, las instituciones debemos estar a la altura: dejar de lado el partidismo y poner por delante aquello que nos une. La preocupación y el dolor de la gente nunca pueden convertirse en una herramienta para alimentar la confrontación o sacar rédito político", señalaban los socialistas.

En el mismo comunicado defendían "una respuesta firme y responsable, con recursos, seguridad, coordinación institucional y cumplimiento de la legalidad, que garantice la convivencia y proteja, al mismo tiempo, los derechos humanos".

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"Condenamos sin matices cualquier forma de violencia, racismo, xenofobia o discurso de odio contra la ciudadanía, las personas migrantes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas o las organizaciones humanitarias. La política debe servir para solucionar problemas, no para alimentarlos", concluían.