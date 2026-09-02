Una "vuelta al cole" provechosa en Gandia con el cheque escolar municipal: "Es una gran ayuda para las familias y beneficia al comercio local"

Estuches, lápices, gomas de borrar, colores para pintar, rotuladores, bolígrafos, tijeras, carpetas, libretas o folios. Son, a grandes rasgos, productos de la campaña "Vuelta al Cole" que las familias compran para sus hijos e hijas de cara al nuevo curso que arranca en pocos días.

En Gandia, este material se adquiere, mayoritariamente, en los comercios locales y no en las grandes superficies gracias a la iniciativa "Xec Cultural Escolar", por la que el ayuntamiento destina 200.000 € a subvencionar a 9.000 escolares de Educación Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial.

Se produce un doble beneficio: el de ayudar a las familias a sufragar los gastos de los útiles educativos en el regreso a la escuela y, por otra parte, a la dinamización del comercio local, puesto que el importe, 30 euros por escolar, solo puede gastarse en establecimientos de la ciudad adheridos a la campaña.

De hecho, el ayuntamiento se congratula de la medida que entró en vigor el pasado 17 de agosto, confirmando la buena acogida que ya ha tenido con más de 4.400 bonos expedidos a 1 de septiembre. "Lo que funciona, no hay porque cambiarlo", dice el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

Gerente

Los comerciantes y las familias también aplauden esta iniciativa, como ha podido constatar este periódico. Álex, gerente de Mateco en Gandia, asegura que la campaña de la Vuelta al Cole "ha evolucionado a mejor en los últimos años con la iniciativa del cheque escolar".

El gasto medio de un escolar de Primaria sería, según el propio Álex, de unos 40 euros, por lo que a las familias les puede salir por 10 euros o menos si hacen uso del cheque escolar del ayuntamiento.

El gerente de Mateco atiende a una mujer. A la izquierda, un trabajador en la tienda de Gandia. / Salva Talens

La campaña de venta es intensa y se centra, fundamentalmente, en el mes de septiembre. De hecho, Mateco cuenta con seis trabajadores que este mes tienen un horario distinto al del resto del año para facilitar las compras a la clientela. "Por la tarde abrimos hasta las 20.30 horas", destaca el gerente de la tienda especializada.

Los clientes en esta primera semana de septiembre suelen ser los papás y mamás del alumnado de Primaria e Infantil. "Van a la tienda a comprar todos juntos, mientras que la semana que viene y la próxima serán los estudiantes de ESO y Bachiller los que vendrán", apunta Álex.

Los escolares de Infantil y Primaria tienen su propia lista de material que les han entregado en el colegio al final del curso anterior.

Estudiante de ESO

En Mateco está Lucía, una estudiante que va a iniciar 4º de ESO. Le acompañan su hermana menor y su padre. Está comprando material: folios, una regla, bolis, tijeras, pegamento, una goma y un subrayador para hacerse esquemas. Este material le va a salir por valor de 30-40 euros, pero si tiene el cheque casi que no tendrá que desembolsar más dinero.

Su hermana pequeña va a 6º de Primaria. "Ella no necesita lo mismo que yo", destaca Lucía y añade que "lo suyo es más en plan bloc de dibujos, caja de veinte colores... caprichitos para tener lo mismo que sus amigas o compañeras de clase".

Una trabajadora de Mateco en Gandia atiende a un cliente / Salva Talens

Comerciante

En otro comercio de Gandia está Andreu, gerente de Llibreria Ferrer, quien confirma que la campaña "Vuelta al Cole" está ligada totalmente a la iniciativa del cheque escolar del ayuntamiento "y menos mal que es así".

Andreu destaca que "antes, la gente iba a comprar a las grandes superficies, y ahora, con el cheque escolar, vienen al comercio de proximidad, al de Gandia, por lo que el dinero que se mueve (el capital) se queda en la ciudad".

Se trata de un incentivo para clientela y comerciante. La gente suele gastar los 30 euros que tiene de cheque. "Es bueno porque, además, nos da visibilidad. El cliente viene ahora a por material y ve qué otros productos tenemos", señala.

Tamara, madre de dos niños y una niña, con los propietarios de Llibreria Ferrer de Gandia / Salva Talens

Para obtener el cheque, los clientes deben descargarse el documento en la web del ayuntamiento, lo imprimen, lo llevan a la tienda firmado y después los comerciantes lo validan para cobrarlo.

Dice Andreu que hay gente que también aprovecha la visita y, en sus palabras, "nos compra, aparte del material escolar consumible, los libros que va a tener que leer a lo largo del curso".

El perfil del cliente o clienta de esta primera semana de septiembre es el de una madre, un padre o los dos con sus hijos de Infantil y Primaria. A medida que se acerque el inicio del curso se intensificará la campaña y después tendrá otro punto álgido con el alumnado de ESO.

Madre de dos niños y una niña

Tamara es la mamá de dos niños y una niña: Uno de 2º ESO, otro de sexto de Primaria y la pequeña va a 4º de Primaria.

Está en la Llibreria Ferrer porque reconoce que "ya he venido otros años y me gusta" para comprar el material escolar necesario y hace uso del cheque escola. En este caso, al tener tres hijos, dispone de 90 euros para gastar (30 por hijo). "Pues eso que me ahorro", destaca la mujer.

Tamara argumenta que "de no tener ninguna subvención a tenerla, significa una gran ayuda para las familias. Y encima, ese dinero se gasta en el comercio local, que también se beneficia".

Tras realizar la primera compra, añade la mamá: "Solo me he pasado 1 euro del primer cheque. El año pasado me costó 60 euros de más con los tres, tras aplicar los bonos de la ayuda municipal.".

La mujer reconoce que "también miro mucho el material que conservan del curso pasado. Hay que tenerlo todo en cuenta para ahorrar lo máximo".

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La clienta echa mano de la lista de material que el colegio "entregó antes de acabar el pasado curso, pero eso ocurre en Primaria porque en el instituto todo es diferente".