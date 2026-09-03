Casi 1.200 firmas respaldan a los chiringuitos de Oliva ante las "trabas burocráticas y normativas desproporcionadas"

"Sí queremos chiringuito". Este es el mensaje que desde hace algunos días puede leerse en carteles colocados en algunos de los negocios de playa de Oliva como muestra de apoyo a estos establecimientos, que atraviesan un momento de incertidumbre por, según han reconocido a este diario, "las actas levantadas y las dificultades burocráticas a las que se enfrenta el sector".

A esta campaña se suman las cerca de 1.200 firmas recogidas en las últimas dos semanas a través de una plataforma en línea bajo el lema "Salvemos los chiringuitos de Oliva". La iniciativa reclama garantizar la continuidad de estos establecimientos y pone en valor su papel más allá del ámbito estrictamente económico.

Según recoge el manifiesto de la campaña, "los chiringuitos forman parte indispensable de la identidad, la tradición y la vida de nuestras costas". Sus impulsores defienden que no son "un simple negocio", sino espacios de encuentro para vecinos y visitantes, además de un elemento de dinamización económica y una alternativa de ocio "regulada, segura y familiar".

Los promotores de esta iniciativa consideran que estos establecimientos están en riesgo debido, según denuncian, a "trabas burocráticas y normativas desproporcionada" que podrían acabar reduciendo la oferta de servicios en las playas de Oliva. Por ello, reclaman a las administraciones que reconozcan "su valor social, cultural y económico" y garanticen su continuidad.

Entre las reivindicaciones de la campaña se encuentra también la defensa de un modelo de ocio estival "regulado y de calidad", basado en la convivencia y la buena gestión, así como la protección del empleo local, tanto directo como indirecto, vinculado a la temporada de playa. Asimismo, los firmantes reclaman un "diálogo real y constructivo" entre las administraciones y el sector para consensuar unas normas que consideran que deben ser equilibradas y sostenibles.

La campaña ya ha recibido algunos comentarios de apoyo de vecinos y usuarios de estos establecimientos. "Oliva sin chiringuitos no es Oliva", señala uno de los firmantes, que destaca estos locales como lugares de reunión y encuentro. "Oliva necesita ocio, los chiringuitos son necesarios", apunta otro.

Otros mensajes inciden en la falta de alternativas de ocio en el municipio, que les obliga a desplazarse a otras localidades cercanas: "Oliva es una ciudad sin casi ocio. Nos pasamos la vida yendo a Gandia o a Dénia.Los chiringuitos son esenciales". También hay quienes reivindican estos establecimientos como parte de la identidad local: "Los chiringuitos son patrimonio de la diversión y buen rollo de los habitantes de Oliva".

"Sin restricción horaria"

El concejal de Turismo, Salvador Llopis, ha vuelto a manifestar su apoyo a estos locales y señala que en el nuevo pliego de condiciones que está preparando el consistorio, con una duración de cuatro años, trabajarán para que "los chiringuitos estén más protegidos y, a su vez, queremos aumentar la oferta y el horario de estos". "En ello estamos trabajando", ha insistido.

El propio edil ya señaló durante la presentación de los servicios de la temporada de baño que confiaba en que este fuera el último verano "con restricción horaria" en los quioscos y chiringuitos de la playa y recordaba que este fue "un compromiso electoral".

Como él mismo explicaba, en 2027 aquellos quioscos y chiringuitos que están delante de hoteles o campings mantendrán la restricción horaria, pero el resto, una decena, podrá alargar el cierre hasta las 3:00 horas de la madrugada, a no ser que finalmente se disponga otro horario.

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Llopis, durante la celebración de Fitur en 2024, ya planteó esta ampliación, pero finalmente no se pudo llevar a cabo por las restricciones contractuales y los informes jurídicos que impedían cerrar a las 3:00 h.