Las concentraciones por Ceuta dividen a los partidos de Gandia: el PP habla de “éxito” y el PSPV de “manipulación”

Un día después de las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta, los partidos políticos de Gandia han hecho balance de una jornada marcada por la celebración de dos actos diferenciados. La capital de la Safor vivió, por un lado, una concentración institucional convocada por el gobierno municipal, formado por PSPV y Compromís, bajo el lema "Gandia está con Ceuta y los derechos humanos". Por otro, PP y Vox secundaron por la tarde la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ambas formaciones han valorado este jueves los actos celebrados. El primero en hacerlo ha sido el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, quien ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para reivindicar "la enorme distancia que existe entre el gobierno socialista de José Manuel Prieto y la realidad de la calle".

Soler ha criticado la decisión del alcalde de convocar por la mañana un acto propio, al margen de la concentración promovida por la FEMP. Cabe recordar que distintas formaciones políticas habían cuestionado que esta convocatoria se realizara de "manera unilateral" y sin "un acuerdo unánime".

"Prieto intentó dividir a Gandia convocando una concentración paralela y partidista y la respuesta de los gandienses fue contundente. Mientras por la mañana apenas una treintena de personas secundaron el acto impulsado por el gobierno socialista, por la tarde miles de gandienses llenaron la plaza para mandar un mensaje de unidad, solidaridad y apoyo a Ceuta", ha señalado.

Para Soler, "ayer no perdió Gandia", sino que, en sus palabras, "quien perdió credibilidad fue Prieto, al optar por seguir las directrices de su partido frente al sentimiento expresado por numerosos vecinos".

El portavoz del PP ha considerado especialmente significativo que José Manuel Prieto no acudiera por la tarde a la concentración, ni siquiera a título personal. Durante la protesta, de hecho, algunos asistentes corearon "¿dónde está el alcalde?".

"Lo más grave no es únicamente que intentara dividir a los gandienses. Lo más grave es que ni siquiera fue capaz de estar al lado de miles de vecinos que querían mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a Ceuta", ha señalado.

El dirigente popular ha subrayado que, pese a la decisión del alcalde, "Gandia se unió por Ceuta" y ha defendido que miles de ciudadanos acudieron a la concentración para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma.

Soler ha asegurado que lo ocurrido "no es un hecho aislado", sino, a su juicio, una nueva muestra de un gobierno municipal que "ha perdido el contacto con la calle".

El PSPV critica los insultos

Tras estas declaraciones, el PSPV-PSOE de Gandia ha lamentado que "hoy nadie habla de Ceuta, sino de quién estaba en cada concentración y de si el alcalde estaba o no". El concejal socialista Miguel Ángel Picornell, durante una rueda de prensa, ha señalado que con la concentración de la tarde "han jugado con las emociones y la buena voluntad de las personas que se concentraron en apoyo a Ceuta y no esperaban estos insultos hacia el presidente del Gobierno de España".

El edil ha reivindicado el derecho de manifestación y ha señalado que, incluso, puede entender los gritos relacionados con la petición de dimisión. "Lo que rechazamos profundamente son los insultos o que se gritara 'Pedro Sánchez, hijo de p...'", ha afirmado.

Picornell ha señalado que durante la jornada de ayer Gandia ofreció "dos imágenes". En sus palabras, la primera fue "el acto institucional que mostraba el apoyo a Ceuta y los derechos humanos, tanto de la población ceutí como de los grandes olvidados, es decir, las personas que fallecieron".

El concejal ha recordado que el alcalde, José Manuel Prieto, convocó hasta dos juntas de portavoces para tratar de consensuar el acto, aunque ha apuntado que "Vox ni se presentó a la segunda".

En alusión a la convocatoria de la FEMP, Picornell ha considerado que "fue una manipulación partidista, llena de insultos". Asimismo, ha lamentado "la imagen de Víctor Soler dando saltos detrás de una bandera porque no es la imagen de moderación que buscábamos".

El socialista ha insistido en que "buscaban el enfrentamiento y lo consiguieron", aunque ha agradecido que se haya "valorado positivamente" el acto institucional celebrado por la mañana.

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Compromís, por su parte, ha declinado hacer declaraciones en torno a estas convocatorias.