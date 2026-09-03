Cuenta atrás para el inicio del curso 2026-2027 en las Escoles Infantils Municipals de Gandia con 383 niños y niñas matriculados

La Xarxa d'Escoletes Infantils Municipals de Gandia ya lo tiene todo preparado para el inicio del curso 2026-2027. Durante las últimas semanas, especialmente a lo largo del mes de agosto, los centros municipales han combinado los trabajos de mantenimiento, limpieza y adecuación de las instalaciones con la planificación pedagógica del nuevo curso.

La cuenta este curso con 383 plazas para alumnado de 0 a 3 años, los cuales se incorporarán de forma progresiva a partir del miércoles, 9 de septiembre, en un periodo de adaptación muy flexible y respetuoso con la infancia.

La regidora de Educación, Política Lingüística e Infancia, Esther Sapena, ha visitado estos días los centros para comprobar de primera mano los trabajos realizados y la preparación de los espacios de cara a la llegada del alumnado y las familias.

«Aunque durante agosto no haya actividad lectiva, detrás hay mucho trabajo para preparar el nuevo curso y porque en septiembre lo tengamos todo a punto. Es un momento importante para planificar, revisar y mejorar, pero también para hacer actuaciones de mantenimiento y adecuación de los centros», ha señalado Sapena.

Limpieza

Durante este periodo se han hecho tareas de limpieza intensiva, reparaciones y adecuación de los diferentes espacios, así como otras actuaciones necesarias para garantizar que las instalaciones estén en buenas condiciones para el comienzo de la actividad educativa.

Este trabajo se ve reforzado, además, por el nuevo contrato de mantenimiento de los colegios públicos de Infantil y Primaria y de las Escoletes Municipals, adjudicado este año por un importe de 170.009 euros, que permitirá dar una respuesta más rápida a las necesidades cotidianas de los centros y reforzar también el mantenimiento preventivo.

Paralelamente a las actuaciones sobre las instalaciones, los equipos educativos han aprovechado estas semanas para planificar el nuevo curso, revisar las dinámicas de trabajo y preparar los espacios y las propuestas educativas que se desarrollarán durante los próximos meses.

Docentes, padres y madres en una escoleta municipal infantil de Gandia / Natxo Francés

En este sentido, el curso 2026-2027 supone también la consolidación del modelo educativo que se ha ido implantando en la Xarxa d'Escoletes Municipals, con una metodología basada en los rincones que sitúa los niños y las niñas en el centro del proceso educativo y tiene en cuenta sus ritmos, intereses y necesidades.

«No partimos de cero. Ahora estamos consolidando un modelo en el cual creemos y que pone los niños en el centro. Queremos que los espacios, los materiales y las actividades se adaptan a sus necesidades y que las escoletes sean espacios donde puedan crecer y desarrollarse con respeto y autonomía», ha explicado la regidora.

Implicación de las familias

La coeducación continuará siendo también uno de los ejes del proyecto educativo de las escoletes municipales, junto con la voluntad de reforzar la participación de las familias y su implicación en el día a día de los centros.

«La educación en estas primeras etapas es también una tarea compartida con las familias. Queremos que se sientan parte de la comunidad educativa y que encuentren en las escoletes un espacio de confianza y acompañamiento», ha afirmado Sapena.

Noticias relacionadas

Finalmente, la concejala ha remarcado que «empezar un nuevo curso es siempre un momento especial, especialmente cuando hablamos de los más pequeños y de sus familias» y ha agradecido «el trabajo de todas las profesionales de la Xarxa d'Escoletes, que durante estas semanas han trabajado porque cuando llega septiembre los centros estén preparados para volver a abrir las puertas».