Gandia reivindica una educación sexual integral para prevenir la violencia y garantizar relaciones saludables

El Ayuntamiento de Gandia se suma este jueves, 4 de septiembre, a la celebración del Día Mundial de la Salud Sexual con un mensaje centrado en la importancia de la educación, la prevención y el respeto. La concejala de Sanidad y Políticas Saludables, Liduvina Gil, ha comparecido junto al doctor en Medicina, profesor de Sexología y presidente de la asociación Sexólogos Sin Fronteras, Vicent Bataller, para reivindicar una visión integral de la salud sexual y poner el foco en la necesidad de combatir la desinformación.

La jornada, impulsada por la Asociación Mundial para la Salud Sexual, se celebra bajo el lema "Everybody" (Cada cuerpo), que incide en que los derechos, la justicia y el bienestar sexual deben estar garantizados para todas las personas.

Gil ha señalado que hablar de salud sexual supone abordar también cuestiones como la salud, la educación, la prevención, la igualdad y el respeto. En este sentido, ha defendido que la sexualidad forma parte de la vida de las personas y se puede manifestar de distintas formas a lo largo de las diferentes etapas vitales, por lo que considera necesario abordarla "con información rigurosa, responsabilidad, respeto y sin tabúes".

La responsable municipal ha recordado además que la salud sexual no se limita a la ausencia de enfermedades, sino que incluye el bienestar físico, emocional y social, así como la capacidad de tomar decisiones informadas y de mantener relaciones basadas en el respeto y el consentimiento.

Educación y facilitar el acceso

El ayuntamiento destaca el papel de las administraciones públicas a la hora de ofrecer información accesible y contrastada, promover la educación afectivosexual y facilitar el acceso a los recursos sanitarios. Entre los principales retos, Gil ha situado la prevención de las infecciones de transmisión sexual, la lucha contra las violencias sexuales, la promoción del consentimiento y la erradicación de cualquier forma de discriminación.

Uno de los aspectos que más preocupa a la concejala es, como ella mismo ha expresado, la desinformación entre la población joven, especialmente por el acceso a contenidos sobre sexualidad a través de canales que carecen de rigor. Frente a ello, ha reivindicado los programas formativos que desarrolla el consistorio en los centros educativos para fomentar relaciones saludables, respetuosas y basadas en los derechos sexuales.

"Una buena educación y una buena información son también herramientas de prevención", ha defendido Gil, quien ha apostado por adaptar los mensajes a las distintas edades y necesidades de la ciudadanía.

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Por su parte, Vicent Bataller ha defendido la necesidad de impulsar una educación sexual integral desde la infancia y durante todas las etapas de la vida como herramienta para prevenir situaciones de violencia y favorecer relaciones más libres y saludables. "La ignorancia genera violencia", ha afirmado Bataller, quien ha advertido de la existencia de factores que dificultan que las personas puedan vivir su sexualidad y sus cuerpos "en libertad".