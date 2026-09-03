Ja mai serà gens igual: Gràcies per tot, Pepe Juan
"El corresponsal valler ha dit adeu a la seua tasca informativa al diari després de quatre dècades ininterrompudes i més 7.000 noticies"
Arranca este mes de setembre una nova temporada esportiva en general i futbolística en particular com ha ocorregut sempre. En principi, res nou en l'horitzó, excepte el tràfec de notícies pròpies de l'època.
No obstant això, per a Levante-EMV la Safor i el món de l'esport a Tavernes de la Valldigna, no serà una campanya qualsevol. És la primera en la qual no es llegiran les notícies de Jose Juan Escrihuela (Pepe Juan).
El corresponsal valler ha dit adeu a la seua tasca informativa al diari després de quatre dècades ininterrompudes, des de juliol de 1987. Un total de 40 anys signant les seues cròniques, més de 7.000.
Especialista en esports, savi del futbol, les seues notícies han servit per a promocionar Tavernes de la Valldigna i l'esport local. Ell se sent orgullós i els que l'hem seguit també. A més, les seues informacions són part de l'imaginari de la Safor-Valldigna perquè han servit per a narrar la història de la comarca.
Pepe ha decidit acomiadar-se, després d'acumular anys i experiències, amb el cap ben alt i la satisfacció del deure compliment així com d'haver beneficiat a l'esport de la Safor-Valldigna. Se'n va amb el desig de conservar, únicament, un bon record de tot el viscut.
Quasi 40 anys
Pepe, des d'esta redacció només volem destacar el teu interés, dedicació, passió i amor al treball que has realitzat.
Personalment, em costa acostumar-me a una temporada esportiva sense les teues notícies. Hem compartit quasi quaranta anys de tasca i això no es pot esborrar ni oblidar, ni com a companys ni com amics.
Però els temps canvien, tu mateix ho reconeixes, i cal adaptar-se. El que tinc clar és que ja mai serà gens igual. Gràcies per tot, Pepe.
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