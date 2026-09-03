Rafelcofer prepara L'Era Festera, un nuevo encuentro de "filaes" y escuadras de moros i cristians con la dana en el recuerdo

La "Filà els Guerrers de l'Era" del municipio de Rafelcofer organiza L'Era Festera, una jornada dedicada a la fiesta y las tradiciones valencianas, que se celebrará el sábado 3 de octubre. Este encuentro de "filaes" y escuadras de moros i cristians nace con la voluntad de crear un espacio de hermandad entre agrupaciones festeras de diferentes localidades, favoreciendo el intercambio y la convivencia.

La jornada contará con un pasacalle, música, desfiles y otras actividades. Los desfiles tendrán lugar en la histórica calle Major de Rafelcofer, uno de los espacios con más personalidad arquitectónica del municipio, donde conviven elementos eclécticos, neogóticos y neobarrocos, junto con muestras de cerámica valenciana y forja tradicional. Un entorno con un marcado valor histórico, artístico y patrimonial que queremos convertir también en escenario y punto de encuentro de la fiesta.

La música irá a cargo de la reconocida banda de La Pobla, que será la encargada de amenizar la jornada.

A día de hoy ya está confirmada la participación de formaciones procedentes de Dénia, Oliva, Pego y Rafelcofer y se continúa trabajando para incorporar nuevas agrupaciones.

Otro de los actos destacados de la agenda del día será la comida, a cargo de los festeros de Sant Vicent de Oliva con las tradicionales Calderes d'Arròs Caldós, cocinadas a pie de calle para los participantes.

L'Era Festera estará abierta a todo el mundo, tanto a las agrupaciones participantes como a los vecinos y visitantes que quieran acercarse en Rafelcofer y disfrutar de la jornada.

Reconocimiento

La organización quiere aprovechar el evento para poner en valor la historia que hay detrás de la imagen del cartel que anuncia el acontecimiento. La ilustración, obra del artista "27 Abrazos", es un regalo del Ayuntamiento de Albal a la "Filà els Guerrers de l'Era", de Rafelcofer, en reconocimiento por la ayuda y la solidaridad prestadas durante la DANA.

Para los organizadores, el hecho de que esta ilustración forme parte de la imagen de L'Era Festera tiene un significado especial, puesto que representa los lazos de solidaridad, hermandad y unión entre los pueblos valencianos, que son precisamente algunos de los valores que se quieren transmitir con este encuentro.

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Con L'Era Festera se quiere iniciar una propuesta que pueda crecer en los próximos años y convertir Rafelcofer en un punto de encuentro, creando nuevos vínculos entre municipios.