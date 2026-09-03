Realidad y ficción van de la mano en "Àngels i la gran final de Petrovic", una novela que se presenta en Gandia

Eduard Paradís, de Picanya, le propuso hace unos años al hoy arqueólogo municipal de Gandia, Carles Miret, escribir un libro en valenciano a cuatro manos sobre el mítico y recordado jugador de baloncesto de talla mundial, el croata Drazen Petrovic.

Ambos parten de la base de que se quiere contar la vida deportiva y personal del deportista, pero entre los dos acuerdan que a la historia hay que añadirle un personaje de ficción y que este sea el de una mujer. Ahí se crea a Àngels, una periodista valenciana especializada en deportes.

El libro cuenta que ambos se conocen siendo jóvenes. Él es una promesa y ella también en lo suyo. A partir de ahí empieza la relación. Los dos progresan en sus profesiones hasta el extremo de que Petrovic ficha por el Real Madrid y posteriormente da el salto a la NBA, mientras que ella llega a ejercer de periodista, también en Estados Unidos.

La historia incide en las dificultades que debe superar Àngels en su oficio de periodista deportiva por el hecho de ser mujer y en la presión que recae sobre el jugador tras convertirse en un símbolo nacional de la independencia de Croacia con relación a la antigua Yugoslavia.

La novela repasa, inevitablemente, algunos capítulos de la guerra de la ex Yugoslavia a principios de los años 90 del siglo XX.

Un grande

Lo que se escribe de Petrovic en la novela es completamente real y lo de Àngels es totalmente inventado, pero ambas vidas se entrecruzan porque van en paralelo.

Dražen Petrović (Šibenik, Croacia, Yugoslavia, 22 de octubre de 1964-Denkendorf, Alemania, 7 de junio de 1993) fue considerado como el mejor de la historia nacido en Europa.

Se trata de la primera novela de Carles Miret, aunque tiene otras obras publicadas de poesía, viajes o arqueología, y la tercera de Eduard Paradís, seudónimo de Eduardo Romero.

Ambos son los distribuidores de la obra, cuyo prólogo es de Jordi Robirosa, reputado periodista deportivo de la televisión catalana, TV3.

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La presentación de la obra está programada a las 19 horas de este viernes, 4 de septiembre, en el Casal Jaume I Safor-Valldigna, situado en Gandia.