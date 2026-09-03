Tavernes de la Valldigna exige al Consell ampliar los autobuses a la playa y la estación tras el recorte del servicio respecto al verano

Arranca septiembre y, con él, la vuelta a la rutina. Muchos vecinos de Tavernes de la Valldigna se desplazan a diario a localidades cercanas por motivos laborales, mientras que numerosos estudiantes viajan hasta València para acudir a la universidad. Para muchos de ellos, el tren es la principal opción de transporte, lo que obliga a enlazar con el autobús para llegar desde el casco urbano hasta la estación ferroviaria, situada a medio camino entre el municipio y la playa.

Los usuarios reclaman un año más un servicio con mayor frecuencia y horarios más ajustados a las necesidades de los viajeros, ya que en numerosas ocasiones las salidas de los autobuses no coinciden con la llegada o salida de los trenes. Una situación que se agrava con la llegada de septiembre, cuando el servicio reduce tanto el número de frecuencias como la franja horaria respecto a los meses de verano.

Así, a partir de este lunes, 7 de septiembre, los días laborables habrá nueve servicios entre Tavernes, la estación y la playa, frente a los 12 que funcionan durante el verano. La reducción también afecta a los fines de semana y festivos, cuando se pasa de ocho servicios estivales a seis durante el invierno.

El recorte de frecuencias viene acompañado de una reducción del horario. A partir del lunes, el primer autobús saldrá de Tavernes a las 6:40 horas, mientras que el último servicio desde el municipio hacia la estación y la playa partirá a las 18:20 horas. En sentido contrario, el último autobús que sale de la estación hacia Tavernes lo hará a las 19:00 horas.

Horario de autobuses a partir del 7 de septiembre. / Levante-EMV

Este horario afecta especialmente a los estudiantes y trabajadores que regresan en tren a última hora de la tarde. El autobús procedente de la playa, que realiza parada en la estación antes de continuar hasta Tavernes, pasa por la estación a las 19:00 horas, lo que limita las posibilidades de conexión con algunos trenes.

Durante los fines de semana y festivos, el servicio se reduce todavía más. El último autobús desde Tavernes hacia la estación y la playa sale a las 18:20 horas.

La diferencia con el horario de verano es notable. Durante los días laborables de julio y agosto, el último autobús desde Tavernes hacia la estación y la playa sale a las 19:45 horas, mientras que el último servicio desde la estación hacia el municipio parte a las 20:25 horas. Los fines de semana de verano, el último servicio se mantiene hasta las 19:30 horas.

Mejora del servicio

El PSPV, que forma parte del gobierno municipal junto a Compromís y Esquerra Unida, ha denunciado a través de un comunicado que con la llegada de septiembre vuelve a reducirse el servicio de autobús que conecta Tavernes con la estación y la playa y cuestiona qué ocurrirá con los estudiantes, trabajadores y vecinos que necesitan este transporte a diario.

Los socialistas consideran que la situación es "especialmente preocupante" para los alumnos de los institutos, que necesitan unos horarios "mínimos y útiles" para poder desplazarse con normalidad.

En este sentido, critican que el PP votara en contra de la propuesta para reclamar la mejora del servicio. En palabras del PSPV, "gobernar desde la Generalitat también significa dar respuestas a tu pueblo". Por ello, insisten en que volverán a reclamar "al Consell un servicio estable, digno y adaptado a las necesidades reales de Tavernes durante todo el año".

La propuesta, aprobada con nueve votos a favor y ocho en contra por parte de los populares, fue presentada por el PSPV, Compromís per Tavernes y Esquerra Unida durante el pleno de junio para reivindicar una mejora del servicio de transporte público entre el núcleo urbano, la estación de tren y la playa. Concretamente, reclamaban a la Generalitat que mejore el servicio de autobús que conecta el casco urbano con la estación de tren y la playa. El acuerdo solicitaba aumentar las frecuencias, coordinar los horarios con la línea C1 de Cercanías y adaptar el servicio a las necesidades de mayores, personas con movilidad reducida y estudiantes.

Durante el debate, la portavoz popular calificó la propuesta como "una cortina de humo del ejecutivo local". Respecto a la coordinación de los horarios con Cercanías, reprochaba que "los trenes del Gobierno de España sufren retrasos y cancelaciones crónicas", por lo que consideraba "técnicamente imposible cuadrar los horarios del autobús". En este sentido, reclamaba "más seriedad y exigir a Madrid lo mismo que se exige a Valencia".

Por su parte, el concejal socialista Emilio Fonseca recalcó que el consistorio ya registró ante el Consell, y de manera formal, "pasar de 9 a 12 viajes en invierno e incrementarlos hasta 16 en verano". En sus palabras, "pese a que la Generalitat respondió inicialmente que aceptaba las peticiones, durante el verano no se cumplieron los incrementos prometidos".

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El gobierno local, por su parte, explicó que incluso llegaron a reunirse con la empresa de autobuses para estudiar si el consistorio "podía asumir de forma autónoma un servicio de autobús municipal, pero los informes técnicos lo desestimaron al considerar que supondría una invasión de competencias supramunicipales". Como informó el secretario, el transporte colectivo urbano de viajeros solo constituye un servicio público obligatorio para los municipios que superan los 50.000 habitantes. Como Tavernes tiene una población muy inferior a esa cifra, esta competencia no corresponde al ayuntamiento ni depende exclusivamente de su voluntad económica o política.