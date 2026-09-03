Vicent Ramón ilustrará el cartel de la Semana Santa de Gandia 2027

La Semana Santa de Gandia ya conoce al autor de la imagen oficial para el cartel de 2027. El jurado ha seleccionado al diseñador gráfico e ilustrador Vicent Ramón Pascual tras valorar su sólida trayectoria profesional, así como su estrecha vinculación con la ciudad de Gandia.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra el diseño del cartel de la Fira i Festes de Gandia 2021, realizado para el Ayuntamiento de Gandia. Asimismo, su trayectoria incluye numerosos proyectos vinculados al ámbito cultural, festivo e institucional valenciano, entre ellos el cartel de la Setmana Santa Marinera de València 2025.

Vicent Ramón estudió diseño en la Escola d’Art d’Alcoi y desarrolla su actividad profesional desde el año 2000. En 2003 fundó su propio estudio, desde donde ha impulsado proyectos de comunicación visual, identidad corporativa, ilustración y diseño editorial, centrando gran parte de su trabajo en los ámbitos cultural e institucional.

Numerosos premios nacionales e internacionales avalan su trayectoria. Entre ellos se encuentra el Premio Plata en la categoría de carteles publicitarios de la Bienal del Cartel de Ecuador 2024, así como su selección en prestigiosas bienales internacionales de cartelismo celebradas en Bolivia, México y Ecuador. Además, ha sido autor de la imagen gráfica de importantes acontecimientos como la Mostra de Cinema de València, la Gran Fira de València, las Fiestas de la Magdalena de Castelló, los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, las Festes de Burgos o las Fallas de València 2026.

El jurado también ha destacado el elevado nivel de las candidaturas presentadas a esta convocatoria. Cabe destacar que la llamada a proyecto ha despertado un notable interés entre profesionales del diseño gráfico de distintos puntos de España, poro lo que se han recibido propuestas procedentes de València, Madrid, Valladolid, Mallorca o Barcelona, entre otros. Esta amplia participación confirma el prestigio creciente de una iniciativa que apuesta por la calidad y la profesionalización de la comunicación visual vinculada a la Semana Santa de Gandia.

La selección se ha basado en criterios de calidad, trayectoria y adecuación al encargo, siguiendo modelos de buenas prácticas en la contratación de servicios de diseño.

En este sentido, el jurado ha contado con la participación de destacados profesionales del ámbito creativo. Entre ellos, se encontraba Ramón, diseñador especializado en identidad visual, diseño editorial y comunicación cultural, reconocido con premios nacionales e internacionales como LAUS, ADCV, Graphis o Red Dot, y cuyos trabajos forman parte de la colección del Musée des Arts Décoratifs de París.

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También ha formado parte del jurado Miguel Hernández “Hache”, ilustrador, diseñador y artista fallero, autor de la falla infantil municipal de València de 2018 y de numerosos carteles institucionales para ayuntamientos valencianos, además de desarrollar una destacada labor docente en la Universitat Politècnica de València. Será el autor de la imagen gráfica de las Fallas de Valencia 2027.