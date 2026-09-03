Uno que se va y otro que viene: Proinbeni UpB Gandia ficha al alero croata Matija Bilalovic tras la baja por sorpresa del canadiense Josh Omojafo

Horas movididas ha vivido Units pel Bàsquet Gandia. El club confirmaba a primera hora de esta miércoles la baja por sorpresa del jugador canadiense Josh Omojafo, pero es que, apenas unas horas más tarde, la entidad gandiense confirmaba el fichaje del croata Matija Bilalovic.

Josh Omojafo abandonaba Units Pel Básquet Gandia. El talentoso escolta-alero canadiense ponía fin a su vinculación contractual con el club, tras abonar su cláusula de salida para incorporarse a la segunda Liga de EEUU, previa a la NBA. Desde el club se respeta la decisión tomada por el jugador y le desea los mejores éxitos deportivos en su carrera profesional.

La entidad reaccionó con la máxima celeridad anunciando el nombre del relevo de Omojafo con la incorporación Matija Bilalovic, un alero de Croacia. Forjado en una localidad tan de baloncesto como Šibenik, Bilalovic se desarrolló en su club local, el KK Jolly Jadranska Banka Šibenik.

Trayectoria

Tras debutar en la primera división croata, Matija se alejó de las aguas del río Krka y de las costas del Adriático para enrolarse en distintos equipos de su país como el KK Skrljevo, el KK Pula 1981 (en dos etapas), el KK Istrauni Pula, y el KK Kvarner 2010 Rijeka.

Después de ser una figura reconocida en su país, Bilalovic se enroló en las filas del Sant Antoni en Segunda FEB tras su paso por Melilla y la Roda. La temporada pasada jugó en el Insolac Caja 87 equipo campeón de liga en el grupo Oeste y recién ascendido a primera FEB.

En su primer año en el Caja 87, el croata fue uno de los mejores jugadores de la plantilla andaluza con una media de 26,33 minutos por encuentro, 11,2 puntos, 44,2% en tiros de campo, 3,9 rebotes y una valoración media de 10,6 por partido.

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Mientras tanto, ajenos al trasiego, los jugadores y técnicos de Proinbeni continúan con sus entrenamientos de pretemporada, que ha arrancado esta semana. La primera fase concluye el sábado con un partido amistoso ante el Albacete en la localidad alicantina de Aspe.