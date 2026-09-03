El VII Concurs Nacional de Coques Ciutat d'Oliva reunirá a 25 profesionales de la hostelería
El certamen programado el 21 de septiembre en el Centre Polivalent contará con un jurado de lujo
Oliva celebrará el 21 de septiembre en el Centre Polivalent la séptima edición del Concurs Nacional de Coques organizado por la Associació Gastronòmica Amics de les Coques d'Oliva (AGACO) en colaboración con el departamento de Turismo del Ayuntamiento de Oliva. El certamen ha sido presentado oficialmente este jueves en el salón de plenos del consistorio olivense.
Un total de veinticinco profesionales de la hostelería participarán en una cita única en la Comunitat Valenciana con la misión de elaborar una coca sabrosa y original para que sea valorada por el prestigioso jurado del concurso.
Jurado de postín
Los miembros del tribunal evaluador son el chef Kent, Héctor Medina, uno de los influencers gastronómicos más importantes de España con un millón de seguidores en redes sociales; Yoshikazu Yanome, el primer chef japonés en conseguir estrella Michelín en la Comunitat Valenciana y reconocido como el quinto mejor autor de sushi del mundo y Álex Vidal, chef del restaurante Origen de Carcaixent con una estrella Michelín y con gran formación internacional.
Además, también son jueces del concurso Paco Alonso, periodista de RTVE en Valencia, colaborador de La Vanguardia, embajador de las Coques de Oliva y promotor de Wikipaella y de La Cultura del Almuerzo, entre otros; Paula Molés, periodista gastronómica de Catalunya Radio con el programa "Un restaurant Canibal a Berlín", autora de importantes reportajes gastronómicos en la radio y televisión catalana; Jesús Machi, propietario del histórico Forn de Sant Bartolomé de Valencia, presidente del Club Richemont España y coordinador del espacio Pan de Verdad en Gastronoma y Rubén Fenollar reconocido como mejor chef privado de España entre los años 2024 y 2026, con una sólida trayectoria en la televisión de A Punt y cocinero de la Selección Española de Fútbol campeona del mundo 2026.
Valoraciones
La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha puesto en valor el esfuerzo de AGACO en la organización de este evento: "será un día grande para Oliva y el jurado lo tendrá complicado por la calidad de los participantes".
El concejal de Turismo, Salva Llopis, explica que "desde el departamento tenemos claro que la gastronomía es también una forma de hacer turismo. Queremos que quien visite Oliva descubra nuestras playas y nuestro patrimonio, pero también que saboree y conozca Oliva a través de nuestra cocina". Además, añade que "este tipo de acontecimientos contribuyen a generar actividad y dar protagonismo a nuestro sector hostelero", tras agradecer a AGACO su implicación y dedicación para poder hacer el concurso.
Premios
Pepe Cotaina, presidente de AGACO, indica que los participantes deben hacer seis cocas para el jurado y exposición y optarán a los premios que se darán en el concurso este año, entre ellos primero, segundo y tercero, dotados en 1.000 euros, trofeo y diploma, 500 euros, trofeo y diploma y 250 euros, trofeo y diploma, un cuarto a la coca creativa y un quinto al producto de mercado, entre otros.
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