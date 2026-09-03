Xeraco da rienda suelta a la creatividad con un concurso de arte urbano en persianas para reivindicar la igualdad

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Xeraco pone en marcha un nuevo proyecto de arte urbano para transformar las persianas de viviendas particulares en espacios llenos de creatividad y de mensajes a favor de la igualdad.

Se trata de la primera edición del concurso "Obrim persianes, obrim mirades". Los y las artistas deben plasmar sus obras sobre las persianas de viviendas particulares del municipio xeraquero.

Las inscripciones, vía on line o presencial, están abiertas desde el 4 al 24 de septiembre, mientras que la jornada de arte y el concurso se ha programado para el domingo 11 de octubre. Ese mismo día se darán los premios. El ganador o ganadora obtendrá 800 euros en metálico.

Las bases ya están disponibles en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Xeraco. Los gastos de material serán subvencionados por el ayuntamiento. Los y las artistas solo puedes participar de manera individual: un o una artista, una persiana.

Sin ofender

Los dibujos que vayan a realizarse no pueden contener ningún tipo de mensaje político ni homófobo ni ofensivo, es decir, deben ser neutros, pero con la temática de la igualdad.

Este concurso nace ahora, pero el consistorio ya ha organizado otras iniciativas similares en años anteriores que han consistido en la elaboración de murales pictóricos alusivos a la igualdad en fachadas de edificios municipales o viviendas privadas a modo de exhibición.

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Eva Linares, concejala de Juventud, Transformación Digital e Igualdad en el Ayuntamiento de Xeraco, destaca que "queremos que el pueblo luzca las pinturas que reivindiquen una sociedad igualitaria, que los vecinos o visitantes contemplen las obras cuando paseen o circulen por las calles".