Más de 60 patinetes inmovilizados en Oliva ante el refuerzo de los controles de la Policía Local

La Policía Local de Oliva ha reforzado durante los últimos meses los controles y la vigilancia de los vehículos de movilidad personal (VMP), que cada vez ganan más terreno en la ciudad, en diferentes puntos del municipio. Estas actuaciones se han saldado con más de 60 vehículos inmovilizados por incumplir las condiciones establecidas en la normativa.

La vigilancia se intensificará durante las próximas semanas, y de cara a la entrada en vigor de la nueva normativa, prevista para el 1 de octubre de 2026, que incorpora nuevos requisitos para los usuarios de los VMP.

Entre las principales novedades, como han señalado desde la Policía Local, se encuentra el establecimiento de una edad mínima de 15 años para utilizar estos vehículos, así como la obligatoriedad de llevar casco. También será obligatorio utilizar una prenda o elemento reflectante durante la circulación nocturna.

La nueva regulación contempla además cambios para otros usuarios de la vía. En el caso de las bicicletas, se refuerzan las medidas de protección mediante nuevas distancias de seguridad y se establece la prioridad de circular por el centro del carril en determinadas vías urbanas.

Para las motocicletas, será obligatorio utilizar calzado cerrado y se incorporan nuevas medidas de protección. Asimismo, se eliminan algunas de las excepciones existentes en el uso del cinturón de seguridad.

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La normativa también introduce cambios para los vehículos de emergencias, que deberán mantener una mayor separación y reducir la velocidad durante sus intervenciones en la calzada, y establece nuevas normas de estacionamiento para las autocaravanas.