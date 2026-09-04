La Cova Foradada de Oliva profundiza en un periodo de la prehistoria poco documentado

El verano es uno de los periodos del año en que arqueólogos y voluntarios aprovechan para adentrarse en distintos yacimientos arqueológicos y avanzar en las investigaciones. Uno de los enclaves estudiados durante las últimas semanas ha sido la Cova Foradada de Oliva, un espacio clave para conocer la evolución de las comunidades humanas que habitaron la Comunitat Valenciana hace decenas de miles de años.

A lo largo de varias semanas, el equipo dirigido por los profesores Alfred Sanchis y Aleix Eixea ha trabajado en uno de los yacimientos más destacados de la prehistoria valenciana, un lugar donde vivieron neandertales y, posteriormente, Homo sapiens.

Los trabajos, dirigidos por el Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) del Museu de Prehistòria de València y la Universitat de València, en colaboración con la concejalía y el departamento de Museos y Patrimonio de Oliva, continúan aportando nuevas pistas sobre cómo vivían las primeras comunidades humanas. El yacimiento destaca por conservar una secuencia de niveles arqueológicos muy completa, una especie de «libro de capas» que permite reconstruir la historia humana paso a paso.

En esta campaña, el equipo ha profundizado en zonas clave de la cueva con el objetivo de ampliar la documentación sobre niveles que podrían aportar información especialmente relevante sobre los últimos neandertales.

El doctor en Historia por la Universitat de València y doctor en Prehistoria Aleix Eixea explica que esta cuarta campaña, que arrancó en 2022 con los trabajos de limpieza del yacimiento tras años de abandono, ha permitido «ampliar la zona para documentar estos niveles, que están poco documentados en España y de los que solo se han hallado restos en tres o cuatro cuevas de la Comunitat Valenciana».

Más evidencias

El investigador reivindica que estos trabajos «permiten tener más evidencias para estudiar este periodo de los últimos neandertales». Esta cuarta campaña ha seguido una línea similar a la del año pasado, aunque se ha ampliado el área de excavación con el objetivo de recuperar nuevos restos que serán analizados durante los próximos meses tanto en el Museu de Prehistòria como por investigadores de la Universitat de València.

Entre los hallazgos se encuentran «restos de piedra tallada y la fauna que cazaban, así como diferentes especies de semillas», según explica Eixea. Estos materiales permiten conocer mejor el entorno en el que vivieron estas comunidades y reconstruir aspectos de su forma de vida. Los estudios apuntan, además, a un ambiente fresco y a la presencia de un paisaje boscoso diferente al actual.

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La investigación también ha permitido recuperar una amplia variedad de materiales que ayudan a reconstruir las actividades y costumbres de quienes habitaron la cueva. «Hemos descubierto herramientas de piedra, la fauna que cazaban o que vivía por allí, industria ósea, que es poco frecuente, colorantes y pendientes con pechinas. Es un abanico bastante amplio de lo que se puede encontrar», señala Eixea.