La familia de un niño de Gandia con una enfermedad rara lanza un SOS ante la falta de educadores especiales

Lucas, el niño de Gandia de 13 años que sufre Distrofia Muscular de Duchenne, afronta el nuevo curso escolar 2026-2027 en el que estudiará 2º de ESO en el IES María Enríquez con la noticia de que la Conselleria de Educación ha aprobado la solicitud formulada por el centro educativo para incorporar a una persona especialista en la educación de estudiantes que padecen algún tipo de discapacidad.

El problema, según destaca la madre, Silvana, es que, ahora mismo, no hay personas en bolsa de trabajo que puedan ocupar el puesto: "vamos a ver cuándo tendremos disponible ese servicio".

Lucas está aquejado de una enfermedad rara y degenerativa que provoca una debilidad muscular progresiva. Está causada por una mutación en el gen responsable de producir distrofina, una proteína esencial para el correcto funcionamiento de los músculos.

Un derecho

Según la mamá de Lucas, "tener una persona educadora es un derecho de los niños con discapacidad, que los hay y muchos, no solo está mi hijo. Esta persona le ayudará, entre otras cosas, a hacer sus tareas escolares porque él se cansa debido a la enfermedad".

Esta relativa novedad en la vida de Lucas llega justo antes de que se celebre en Gandia una nueva edición del Día Mundial de la Concienciación para dar a conocer la distrofia muscular de Duchenne y Becker. La convocatoria es este lunes, 7 de septiembre, a las 20.15, a las puertas del Ayuntamiento de Gandia.

Lucas y Silvana estarán el lunes en el Día de la Concienciación de la distrofia muscular de Duchenne / Levante-EMV

Para dar mayor visibilidad al evento, la fachada del ayuntamiento se iluminará de color rojo, tonalidad con la que se identifica este movimiento y el colectivo de afectados.

Silla de ruedas

Por otro lado, otro pequeño aliciente en la vida de Lucas es que ya tiene los recursos para adquirir una silla de ruedas eléctrica con que va a ganar autonomía y a mejorar su calidad de vida.

La silla va a ser una realidad gracias a los 5.000 euros recaudados para la causa en un torneo de pádel de carácter solidario, organizado por Biocell by Natali Domna, que se disputó en las instalaciones del Club Tenis Bellreguard durante el pasado es de agosto.

La silla, según Silvana, permitirá a Lucas moverse mejor dentro del instituto, a donde va diariamente sentado en otra silla no automatizada que arrastra la madre.

A coso: asunto zanjado

Otra cuestión que "está zanjada", según asegura Silvana, es la del acoso escolar que sufrió Lucas durante el curso pasado. En palabras de la madre, "comuniqué al centro y a los profesores que, si no solucionaban este tema, habría que acudir a instancias mayores. Todos se han hecho cargo, pero habrá que ver cómo evoluciona la situación".

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Según cuenta Silvana, otro problema añadido al de la dependencia absoluta que tiene Lucas es que "las mamás cuidadoras, que hemos tenido que dejar nuestros trabajos para ocuparnos de nuestros hijos, no tenemos ningún apoyo de la administración pública. Si nos pasa algo, nuestros hijos se van a la deriva".