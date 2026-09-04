Gandia amplía su flota de taxis hasta las 41 licencias con la incorporación de siete nuevos vehículos

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha visitado la parada de taxis situada ante la estación de Renfe para conocer de primera mano el funcionamiento de las siete nuevas licencias de taxi que el Ayuntamiento ha otorgado este año. El alcalde ha estado acompañado por la regidora de Movilidad, Tráfico y Transporte Público, Lydia Morant, y por el comisario de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa, así como por el representante del sector del taxi en la ciudad, Jesús Martínez.

Con estas siete nuevas licencias, Gandia cuenta ya con 41 taxis, ante los 27 con qué empezó la legislatura. De este modo, en los dos últimos años se han incorporado un total de 14 nuevas licencias y 14 nuevos vehículos, siete adjudicados en 2025 y siete más en 2026.

Prieto ha destacado que este incremento supone "un crecimiento exponencial, importante y significativo" de la flota y responde al objetivo de adaptar el servicio a la creciente demanda tanto de la ciudadanía como de las personas que visitan Gandia.

Ingresos por licitaciones

"Es una apuesta, también, en colaboración con la asociación que representa los taxis de nuestra ciudad, para ajustarnos a la demanda creciente de ciudadanos y visitantes que apuestan por la movilidad a través del taxi", ha señalado el alcalde, quien ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja porque la movilidad que se ofrece en la ciudad sea "cada vez más eficaz".

El alcalde también ha puesto en valor que las nuevas licitaciones han generado más de 400.000 euros de ingresos para el Ayuntamiento, al mismo tiempo que ha agradecido el trabajo realizado desde las áreas municipales de Movilidad, Tráfico y Protección Ciudadana, así como la colaboración del sector del taxi.

"Tenemos un servicio de taxi que funciona cada día mejor, que se ajusta a la demanda de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes, que lo hace con flexibilidad y comodidad y, además, en condiciones de legalidad", ha afirmado Prieto.

Imagen del acto celebrado esta mañana en la parada de taxis de Renfe en Gandia / Natxo Francés

Durante la visita también se ha abordado el funcionamiento del servicio durante los meses de verano y, especialmente, las actuaciones realizadas para combatir el intrusismo y los servicios de transporte de pasajeros sin autorización.

El representante del sector del taxi, Jesús Martínez, ha valorado positivamente el trabajo realizado durante este verano y ha destacado la colaboración con la Policía Local, especialmente durante la celebración de festivales y otros acontecimientos con una elevada demanda de transporte.

Martínez ha señalado que durante estos meses se han detectado y controlado diferentes vehículos que prestaban servicios de manera ilegal, llegando en algunos casos a ser inmovilizados por no cumplir los requisitos necesarios para desarrollar esta actividad.

Área metropolitana

El representante de los taxistas también ha valorado positivamente el funcionamiento del área metropolitana del taxi, que permite que vehículos procedentes otros municipios de la Safor puedan prestar servicio a Gandia cuando hay demanda, especialmente durante los meses de mayor actividad turística. Según ha explicado, esta medida permite reforzar la oferta y dar respuesta a las necesidades de movilidad no solo a Gandia, sino también en otros puntos del entorno.

Durante la visita, el alcalde también ha informado que el Ayuntamiento incorporará el bono taxi al presupuesto municipal de 2027, dando cumplimiento a uno de los compromisos incluidos en el programa de gobierno.

Prieto ha explicado que esta iniciativa estará dirigida especialmente a las personas más vulnerables y a aquellas que presentan mayores dificultades de movilidad y permitirá facilitar sus desplazamientos hacia puntos de interés, especialmente centros de salud, consultorios sanitarios y otros espacios de uso habitual.

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En este sentido, Prieto ha recordado que 2027 será también el año de la nueva contrata de transporte público, que permitirá mejorar la movilidad a los diferentes barrios de la ciudad.