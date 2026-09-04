Gandia Pensa regresa tras el verano con el prestigioso cardiólogo Valentí Fuster

Gandia Pensa regresa el próximo viernes 11 de septiembre tras el parón estival. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de la presencia de Valentí Fuster, uno de los cardiólogos más prestigiosos y reconocidos del mundo y una referencia internacional en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

La sesión, titulada "La ciencia de vivir”, tendrá lugar a las 19:30 horas en la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós y será conducida por el periodista Jesús Trelis.

Valentí Fuster, que fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en 1996, dirige actualmente el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y preside el Mount Sinai Fuster Heart Hospital de Nueva York, donde ha desarrollado gran parte de una trayectoria profesional que le ha convertido en una de las principales autoridades mundiales en el ámbito de la cardiología.

Durante la conversación, el especialista abordará algunos de los aspectos más relevantes de su trayectoria científica y humana, así como la importancia de poner el conocimiento al servicio de la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas. La sesión permitirá reflexionar sobre la necesidad de promover hábitos saludables, combatir las desigualdades en el acceso a la salud y entender la medicina como una herramienta de servicio a la ciudadanía.

Fuster también destaca por una visión humanista que vincula la salud con valores como el esfuerzo, la responsabilidad, la disciplina, la generosidad y el compromiso con los demás. El experto destaca por su manera de entender la medicina, en la que sitúa a la persona en el centro y, por lo tanto, le ha convertido en una de las voces más influyentes en la divulgación de hábitos de vida saludables.

Este ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Gandia, con la colaboración de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y el CEIC Alfons el Vell, busca generar espacios de diálogo y reflexión abiertos a la ciudadanía en torno a cuestiones de actualidad y a las grandes inquietudes de nuestro tiempo.

La concejala delegada de Cultura, Balbina Sendra, ha destacado que la presencia de Valentí Fuster supone “una oportunidad excepcional para escuchar a una de las figuras científicas más relevantes de nuestro tiempo, una persona que ha sabido combinar la excelencia profesional con un profundo compromiso social y humano, valores que encajan plenamente con el espíritu de Gandia Pensa”.

Espacio de reflexión

Gandia Pensa se ha consolidado como un foro de referencia para el pensamiento crítico y el debate público. El ciclo comenzó el 8 de mayo de 2025 con el escritor y filósofo Theodor Kallifatides y celebrará su primer aniversario con esta octava edición.

En ediciones anteriores ha contado con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural, científico y político como Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Sara García o Sami Naïr, entre otros.

Noticias relacionadas

El ciclo se ha establecido como un espacio de reflexión sobre democracia, cultura, ciencia y sociedad, abierto a la ciudadanía y orientado a fomentar el pensamiento crítico contemporáneo.