Nuevo ataque a la bandera LGTBIQ+ de Gandia en la playa de l’Auir

El colectivo CLGS ha denunciado un nuevo ataque contra la bandera turística LGTBIQ+ de Gandia, que ha sido arrancada por segunda vez este verano de los mástiles instalados en la playa de l’Auir. Concretamente, se trata del distintivo que identifica a la ciudad como un destino LGTBIQ+ friendly y que el departamento de Turismo colocó a principios de julio en los mástiles de la playa de l’Auir a petición de CLGS.

El colectivo considera que el incidente reviste especial gravedad al tratarse de un espacio emblemático para el colectivo LGTBIQ+, frecuentado por turistas y visitantes y considerado un referente de libertad, diversidad y visibilidad.

En este sentidol, CLGS ha calificado los hechos como un nuevo "ataque LGTBIQ+fóbico" y ha advertido de que la retirada de la bandera supone, a su juicio, «mucho más que retirar un símbolo», puesto que consideran que estos hechos pretenden "borrar" al colectivo del espacio público y transmitir que su visibilidad molesta.

El colectivo también ha relacionado este tipo de incidentes con la proliferación de los discursos de odio y ha reclamado una respuesta ante las agresiones contra colectivos vulnerables. "No nos quedaremos callados. No daremos un paso atrás", han señalado.

Asimismo, la entidad ha hecho un llamamiento a denunciar cualquier agresión LGTBIQ+fóbica, tanto si se es víctima como testigo, y ha destacado la importancia de comunicar estos hechos para evitar que queden impunes y visibilizar este tipo de situaciones.

CLGS ha agradecido especialmente la respuesta del departamento de Turismo del Ayuntamiento de Gandia, que, según explica el colectivo, repuso la bandera al día siguiente del primer ataque. Tras este segundo incidente, el consistorio también se ha comprometido a colocarla de nuevo durante las próximas horas.

El colectivo ha reivindicado que la respuesta ante este tipo de actos debe pasar por "más visibilidad, más orgullo y más firmeza"

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Condena unánime

El primer incidente se produjo a finales de mayo, cuando el propio colectivo denunció el robo por parte de un hombre de dos de las banderas LGTBI que adornaban la playa Nord con motivo del Gandia Pride. Tras la denuncia del colectivo CLGS, agentes de Policía Local, Policía Nacional y vigilantes de Cruz Roja participaron en una búsqueda, que resultó infructuosa, y, por lo tanto, no lo localizaron. Las banderas fueron repuestas inmediatamente.