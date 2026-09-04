La promotora y el Consell descartan el hotel de Castellonet de la Conquesta tras la presión vecinal y la negativa municipal

Si hace apenas un mes el alcalde de Castellonet de la Conquesta, Rafael Mafé, buscaba una reunión para conseguir el respaldo de la Generalitat y, así, poder frenar el proyecto de complejo hotelero promovido por una empresa belga y que contaba con el rechazo vecinal y municipal, ahora puede dar por cumplido ese objetivo. Tras las reuniones mantenidas esta semana con responsables de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, el primer edil asegura estar «totalmente tranquilo» después de que la administración autonómica haya descartado definitivamente la construcción del establecimiento de cuatro estrellas. El proyecto contemplaba, entre otras instalaciones, veinte suites independientes y un área de pernocta para autocaravanas.

Con esta decisión, el pequeño municipio de la Safor da por cerrado un conflicto que comenzó a finales de abril, cuando el Consell sometió a información pública la Declaración de Interés Comunitario (DIC) del proyecto. La actuación pretendía ocupar tres parcelas situadas junto a los barrancos de Toni y del Racó, a unos dos kilómetros del casco urbano.

El encuentro mantenido esta semana con el Consell coincidió, además, con una reunión entre el ayuntamiento y los responsables de la empresa promotora para solicitarles frentar el complejo. Según explicó el alcalde a este diario, «el lunes nos reunimos con los promotores para trasladarles los motivos de nuestra oposición al proyecto». Aunque la empresa trató de defender los supuestos beneficios del complejo, Mafé asegura que el ayuntamiento les trasladó la existencia de «un rotundo rechazo vecinal» al que la corporación municipal se había comprometido a dar respuesta manifestando también su negativa.

La postura del municipio surtió efecto. «Lo entendieron y han decidido descartar el proyecto», explica el alcalde, que prevé reunirse la próxima semana con los vecinos para informarles de todo el proceso seguido hasta ahora para evitar la construcción del hotel.

La oposición al complejo también se había trasladado a las calles. La plataforma Castellonet Tranquil, integrada por vecinos de la localidad, impulsó una recogida de firmas, instaló pancartas por distintos puntos del municipio y organizó mesas informativas para expresar su rechazo a un proyecto que se proyectaba sobre una superficie total de 36.253 metros cuadrados. De ellos, unos 17.296 metros cuadrados estaban destinados a las instalaciones vinculadas al hotel.

Cambios en el paisaje

La plataforma sostenía que el complejo «no solo cambiaría para siempre nuestro paisaje natural, sino también la dinámica del pueblo». Entre sus argumentos, advertía de que el hotel supondría «más tráfico por nuestras calles debido a la presencia de caravanas y el incremento de vehículos, una mayor presión sobre la red de agua, más ruido, contaminación y riesgos».

El proyecto ha estado así marcado por la emisión de distintos informes, la movilización ciudadana y un terremoto político en el municipio que acabó con la dimisión del anterior alcalde, Juan Espinosa (PP). Aunque Mafé evitó pronunciarse sobre el hotel durante su investidura, posteriormente trasladó a este diario que «el ayuntamiento siempre estaría al lado de lo que decidiera el pueblo». El consistorio ya había emitido un informe desfavorable al proyecto, mientras que vecinos y entidades presentaron también diversas alegaciones. Además, el alcalde recordaba que el consistorio nunca otorgó ningún permiso al proyecto, sino que se limitó a facilitar la información requerida por la empresa promotora.

Pese a que el Consell continuó en su momento con la tramitación administrativa, el equipo de gobierno mantuvo su oposición y confió en poder frenar la actuación. «Hemos trabajado intensamente en este sentido, pero preferíamos tenerlo todo atado antes de hacer cualquier anuncio público», señala Mafé.

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El alcalde asegura que siempre confió en que el proyecto no saldría adelante. «Siempre he pensado que conseguiríamos que no se llevara a cabo y estaba seguro de que el tiempo terminaría dándonos la razón, pero, tras estos últimos pasos, ya estamos totalmente tranquilos», concluye.