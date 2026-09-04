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Villalonga busca fórmulas para combatir el incivismo: Cámaras de vigilancia, sanciones más duras y nuevos espacios de punto limpio

El ayuntamiento clama contra las acciones de algunos vecinos que dejan basura y trastos en zonas que no están habilitadas y sí protegidas

La gente arroja objetos voluminosos en lugares no habilitados o incluso cerrados del término de Villalonga

La gente arroja objetos voluminosos en lugares no habilitados o incluso cerrados del término de Villalonga / Ajuntament de Villalonga

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Salva Talens

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Gandia

Nuevo episodio de incivismo en Villalonga. El ayuntamiento condena los actos incomprensibles que atentan contra el medio ambiente y perjudican la imagen del pueblo.

Esta vez ha sido por depositar residuos en el antiguo punto limpio del Pla de la Font, que está clausurado. Algunos vecinos han hecho caso omiso a las puertas cerradas del espacio, donde está totalmente prohibido abandonar o depositar cualquier tipo de residuo en su puerta.

El ayuntamiento recuerda que dejar residuos en un lugar no autorizado constituye una infracción, por lo se sancionará a la persona o personas responsables de estos hechos. El punto limpio actual de Vilallonga-Villalonga se encuentra en el Camí de Forna, nº 16.

Pues con este capítulo y lo sucedido el pasado mes de julio en el área protegida del río Serpis, un espacio de gran valor ambiental, el ayuntamiento clama contra el incivismo y estudia fórmulas para combatirlo.

El propio alcalde, Juanjo Sanchis, anuncia que el ayuntamiento baraja instalar cámaras de seguridad para detectar las infracciones, aumentar la cuantía de las multas a las personas que las cometan e incluso habilitar más puntos limpios a lo largo y ancho del pueblo y término municipal.

Sanciones

De momento, el autor o autores del último acto incívico no están identificados, pero se va a intentar averiguar quién o quienes han sido. Con relación a otros sucesos, sí se ha sancionado a gente en diversos puntos donde hay cámaras.

El tema de instalar más cámaras de vigilancia ya está en fase de estudio e incluso el ayuntamiento mantiene contactos con una empresa especializada en el tema.

Los actos incívicos se repiten en Villalonga. Esta imagen es del pasado mes de julio

Los actos incívicos se repiten en Villalonga. Esta imagen es del pasado mes de julio / Ajuntament de Villalonga

Al mismo tiempo "estamos planteando subir la cuantía de las sanciones o multas, que ahora son de unos 60 euros. Queremos convertir estos actos en sanción grave con un importe superior", comenta Sanchis.

También hay un proyecto del ayuntamiento para instalar más puntos de recogida de trastos voluminosos. El objetivo es que los vecinos tengan más alternativas a la hora de depositar residuos y no tengan justificación o excusa para hacerlo.

"Hacemos todo lo posible"

También es un problema, añade el alcalde, "el hecho de que los ciudadanos le piden explicaciones al ayuntamiento cuando nosotros hacemos todo lo posible para evitarlo, ya se trata de actitudes incívicas".

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Sanchis destaca que "mantener limpio nuestro entorno es responsabilidad de todos y todas. Utilicemos los espacios habilitados y respetemos nuestro pueblo y el medio ambiente" al tiempo que recuerda que "tenemos un servicio gratuito de recogida a domicilio que nos ofrece la empresa Lerma".

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