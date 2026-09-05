Gandia necesita otro colegio: cerca de un millar de nuevos alumnos llegan cada curso

Gandia vuelve a reclamar, un año más, la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria para hacer frente a la falta de plazas y al constante aumento del alumnado. La ciudad recibe cada curso cerca de un millar de nuevos estudiantes, que se suman al alumnado que se queda sin plaza durante el proceso de matriculación.

La situación se ha agravado desde 2023 y ha llevado al Consell Escolar Municipal y a la concejalía de Educación, dirigida por Esther Sapena, a reclamar al Consell de nuevo una infraestructura que consideran cada vez más necesaria para atender el crecimiento de la demanda educativa en la ciudad.

El aumento de población de Gandia pone de manifiesto esta necesidad. La ciudad crece año tras año pese a que la natalidad no ha experimentado un incremento significativo. «Cada curso llegan más de mil alumnos nuevos, por lo que no disponemos de suficiente espacio para albergarlos», lamenta Sapena.

Según critica la concejala, la respuesta de la Conselleria de Educación pasa por ampliar las ratios y habilitar nuevas aulas en los centros existentes. Una medida que, advierte, obliga a algunos colegios a convertir espacios como bibliotecas o aulas multiusos en clases. «Esto, en muchas ocasiones, no va acompañado de más personal, por lo que se trata de parches que no solucionan el problema. La falta de plazas se ha convertido en una gran preocupación», insiste.

Las cifras del curso 2025-2026, último ejercicio del que dispone el ayuntamiento, reflejan esta situación. Sapena informó en una rueda de prensa celebrada a finales de septiembre de que 350 alumnos habían solicitado plaza fuera del periodo ordinario únicamente durante los meses de agosto y septiembre.

De ellos, 213 correspondían a Infantil y Primaria, con 73 menores pendientes de adjudicación de plaza. En ESO y Bachillerato se registraron otras 137 solicitudes, de las que, en ese momento, 42 alumnos permanecían en sus casas a la espera de obtener una plaza en alguno de los centros públicos de la ciudad.

A estos datos se suma la llamada «matrícula sobrevenida», es decir, la incorporación de alumnado fuera de los periodos ordinario y extraordinario de escolarización. Entre septiembre y mediados de diciembre de 2025, contabilizaron la llegada de cerca de 700 niños y jóvenes en edad escolar a Gandia.

Estas cifras evidencian que los problemas de escolarización no se limitan ya a Infantil y Primaria, sino que se están trasladando también a Secundaria. En este contexto, Sapena considera necesario avanzar igualmente en la construcción del centro integrado de Formación Profesional, una infraestructura que el Consell prevé hacer realidad en un plazo de cinco años. Desde el ayuntamiento, sin embargo, consideran necesario comenzar a trabajar cuanto antes para anticiparse al incremento de la demanda educativa.

Más alumnado, más ratios

Sapena señala que «desde hace tres o cuatro años la matrícula va en aumento y, cada vez, afecta a más etapas educativas». La concejala lamenta que el Consell Escolar Municipal haya solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la Conselleria de Educación para abordar esta situación, pero, según afirma, «sin éxito».

Uno de los principales problemas, a su juicio, es el criterio utilizado para determinar las ratios al inicio del curso, basado en la natalidad de cada municipio. Un sistema que, considera, no refleja la realidad de Gandia, una ciudad que continúa recibiendo nuevos vecinos durante todo el año.

«Gandia vive una situación excepcional porque vienen muchos a vivir aquí durante el curso escolar», señala Sapena, que critica que la respuesta de la administración se limite a «abrir aulas o aumentar ratios».

La concejala insiste en que el profesorado de los centros no puede asumir por sí solo la llegada de este alumnado sobrevenido y reclama maestros de refuerzo y especialistas para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales o de compensación.

Durante el pasado curso, recuerda, fue necesario abrir seis aulas y ampliar las ratios. «Detectamos que hay niveles en los que no caben y abrir un aula a mitad de curso no es la solución», sostiene.

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Sapena también comprende la inquietud de las familias que se incorporan a la ciudad durante el curso y que, en algunos casos, «no saben si sus hijos entrarán al colegio hasta octubre». Una situación que, según advierte, limita además su capacidad de elección de centro. «No podemos hablar de libertad de elección porque deben ir al centro que queda libre. Por eso, necesitamos soluciones», concluye.