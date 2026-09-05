Gandia recuerda lo que nos une

Hay imágenes que explican una ciudad mucho mejor que cualquier estadística o cualquier discurso institucional. La de miles de gandienses caminando con banderas de España y de Ceuta hacia la Plaza Mayor es, para mí, una de ellas.

Han pasado dos días y sigo pensando en lo que vivimos. No tanto en la concentración en sí misma, ni siquiera en su extraordinaria respuesta, sino en lo que significa que una ciudad situada a miles de kilómetros de Ceuta decida hacer suyo el sufrimiento de quienes viven allí.

Porque quizá eso sea, en esencia, una comunidad: sentir que los problemas de quienes están lejos también nos conciernen.

Vivimos tiempos en los que parece que todo debe pasar necesariamente por el filtro de la ideología. Hemos convertido demasiadas cuestiones elementales en debates partidistas. La seguridad, la solidaridad, la pertenencia o incluso los símbolos que compartimos parecen necesitar permanentemente una etiqueta política que determine quién puede defenderlos y quién debe rechazarlos.

Y creo que ese es uno de los grandes errores de nuestro tiempo.

Una sociedad fuerte necesita espacios comunes. Necesita determinadas certezas que estén por encima de nuestras legítimas diferencias políticas. La convicción de que cuando una parte de España atraviesa dificultades, el resto no permanece indiferente debería ser una de ellas.

Centenares de personas en la plaza Mayor de Gandia, en la concentración del miércoles. / Levante-EMV

Y eso fue precisamente lo que vi en Gandia.

Durante unas horas, la bandera dejó de ser un elemento sujeto a interpretaciones partidistas para recuperar su significado más sencillo: el símbolo de una comunidad de personas que se reconocen como parte de algo compartido.

Solemos sacarla cuando celebramos. Cuando gana nuestra selección, cuando Ferran marca un gol o cuando sentimos colectivamente la alegría de un éxito deportivo. Y está bien que así sea. Pero los símbolos adquieren todavía más sentido cuando sirven para acompañarnos en los momentos difíciles.

Porque una bandera que solamente sirve para celebrar victorias termina siendo decorativa. Una bandera que también sirve para decirle a quien sufre que no está solo representa algo mucho más profundo.

Eso es lo que ocurrió en Gandia.

A miles de kilómetros hay familias, comerciantes, mujeres y niños que viven días de preocupación e incertidumbre. Personas que quieren algo tan elemental como desarrollar su vida cotidiana con tranquilidad. Podríamos ser nosotros. Podría ser nuestra ciudad.

Y creo que merece la pena hacerse una pregunta muy sencilla: si algún día Gandia atravesara una situación semejante, ¿qué esperaríamos del resto de España?

Yo lo tengo claro. Esperaría exactamente lo que Gandia ofreció ayer a Ceuta: cercanía, solidaridad y presencia.

Soler, junto a otros concejales populares, durante la concentración. / Levante-EMV

Por eso resulta especialmente difícil comprender que incluso ante una situación así haya quienes sean incapaces de desprenderse durante unas horas de las siglas que representan.

La política es necesaria. La discrepancia también. Una democracia sana necesita confrontación de ideas, proyectos distintos y gobiernos y oposiciones que defiendan posiciones diferentes. Pero precisamente porque la política consiste tantas veces en discutir aquello que nos separa, sus representantes deberían saber reconocer también aquello que debe unirnos.

Y representar significa estar. Cuando miles de vecinos deciden reunirse espontáneamente alrededor de una causa común, un representante público debería preguntarse antes qué espera su ciudad de él que qué espera su partido.

Gandia habló claro

No creo que Gandia necesite políticos que le digan qué debe sentir. Creo que necesita políticos capaces de escuchar lo que siente Gandia. Y el miércoles Gandia habló claro.

La respuesta ciudadana terminó siendo mucho más poderosa que cualquier ausencia institucional. Porque mientras algunos eligieron interpretar aquel momento desde la lógica partidista, miles de gandienses lo interpretaron desde una lógica mucho más elemental: la de sentirse cerca de quienes nos necesitan.

Gandia tiene una personalidad difícil de domesticar. Es una ciudad orgullosa de sí misma, profundamente mediterránea, acostumbrada a celebrar en la calle y también a movilizarse cuando considera que algo merece la pena.

Tiene defectos, contradicciones y diferencias, naturalmente, pero conserva algo que ninguna administración puede fabricar: sentimiento de pertenencia.

Y ese sentimiento es uno de los mayores patrimonios que puede tener una ciudad.

Por eso salí de la Plaza Mayor pensando que aquella concentración hablaba de Ceuta, sí, pero también hablaba mucho de Gandia.

La política local tiene sentido cuando entiende que la ciudad está por encima del partido. Cuando las decisiones empiezan y terminan en Gandia. Cuando ninguna conveniencia externa, ninguna disciplina de siglas y ningún interés personal pesa más que aquello que creemos bueno para nuestros vecinos.

Esa es también mi manera de entender el cambio que necesita nuestra ciudad.

No se trata simplemente de sustituir unas personas por otras en los despachos del Ayuntamiento. Un cambio verdadero consiste en recuperar una forma de hacer política en la que Gandia vuelva a ocupar siempre el primer lugar.

Porque mientras contemplaba el miércoles aquella Plaza Mayor llena pensé que esta ciudad tiene muchísima más fuerza de la que a veces creemos. Y que nuestra responsabilidad no consiste en apropiarnos de ella, sino en estar a su altura.

Ceuta necesitaba sentir que no estaba sola y Gandia respondió.

Algún día será Gandia la que necesite que la defendamos por encima de cualquier otra consideración. Cuando llegue ese momento, también tendremos que saber elegir. Yo hace mucho tiempo que tengo clara mi elección.

Gandia, por encima de todo.

Noticias relacionadas

¡Viva Gandia, viva Ceuta y viva España!