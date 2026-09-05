Gandia reivindica 21 formas de cocinar la cigala: del allipebre tradicional al tartar de mango

Gandia rinde pleitesía a la cigala, un crustáceo comestible muy apreciado por su sabor. Y lo hace con una iniciativa gastronómica de quince días de duración, en la que participan 21 restaurantes de la ciudad, la playa y el Grau y hasta uno de Barx.

Hasta el 15 de septiembre, los establecimientos integrantes de la campaña ofrecen a sus clientes elaboraciones gastronómicas en las que la cigala es la protagonista.

El objetivo es promocionar la cigala adquirida por los restauradores en la lonja de Gandia como producto de proximidad, al mismo tiempo que se apoya al sector pesquero local y se refuerza la identidad gastronómica del territorio.

Los restaurantes inscritos son L'Atunara, Iris & Salva Gastrobar, Beach Club iris & Salva N7, Cervecería 49, Azura, El Andaluz, Isabel Playa, El Asombro, Pepito La Flor, Chef Amadeo, Casa Jose, Toni Galo y Kayuko, todos ellos de la playa de Gandia

Street Food, La Delicà y Foc i Flames de Gandia, además de Galeón, Casa Julia, L'Ham y Rosario, del Grau, y el Puigmola de Barx.

La Delicà

Cada establecimiento ha elegido una creación. En el Restaurante La Delicà de Gandia, su chef Guillem, ha optado por el "allipebre de cigalas", del cual explica que "se trata de un allipebre tradicional elaborado con técnicas más depuradas, que se adaptan a lo que es el servicio de un restaurante". El plato, añade el cocinero, contiene patatas, la salsa del allipebre y un buen fumet de pescado.

Guille, de La Delicà de Gandia, en plena elaboración del allipebre con cigalas / Salva Talens

Guillem considera que la cigala tiene la suficiente entidad para ser el ingrediente principal de un plato al tiempo que reconoce que su precio es elevado porque "se captura poca cantidad y comer marisco fresco hoy en día, pues tiene su coste. Está muy valorado".

Dice el chef que este crustáceo es "fácil de cocinar si lo sabes hacer. No hay que pasarse, sino controlar la temperatur, ya que con poca cocción está en su punto".

Para Guillem, la elaboración con cigalas que presenta en su restaurante por la campaña "es un entrante, que va bien tanto para comer como para cenar".

El "jefe" de La Delicà asegura que participa en esta iniciativa en apoyo al movimiento "Tasta Gandia": Los hosteleros debemos buscar iniciativas de promoción como esta y tenemos la oportunidad en campañas como la Quincena de la Cigala de poner en valor nuestros productos de proximidad".

El chef del restaurante de Gandia exhibe su producto final / Salva Talens

Puigmola

A 16 kilómetros de distancia de La Delicà de Gandia se encuentra el Restaurante Puigmola, de Barx, otro de los participantes en la Quincena de la Cigala.

Jose, responsable de cocina, argumenta que la presencia de su negocio en esta campaña es para "colaborar en la promoción turística de nuestra gastronomía por la importancia que tiene el turismo en esta zona. Los hosteleros debemos unirnos en torno a plataformas como Tasta Gandia o Destísafor, que nos ayudan a dar a conocer lo nuestro".

El plato que presenta Puigmola es "tartar de mango y cigala", que también lleva rúcula: "todas las elaboraciones necesitan tiempo y cariño", apunta Jose, quien está al frente de los fogones junto a su compañera Inma.

Hoy en día, la cigala, como entrante, es una delicatessen, añade el chef, al igual que la galera: "es un producto muy delicado y hay que cocinarlo con esmero para que esté en su punto".

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Jose espera que la presencia de su restaurante en la Quincena de la Cigala "nos dé más visibilidad, pero sobre todo demostrar que los hosteleros estamos unidos".