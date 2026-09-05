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Roban de madrugada en una farmacia de la playa de Tavernes de la Valldigna

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Una farmacia de Tavernes de la Valldigna, en una imagen de archivo.

Una farmacia de Tavernes de la Valldigna, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

Una farmacia situada en la playa de Tavernes de la Valldigna ha sido víctima de un robo durante la madrugada de este viernes. Los hechos se produjeron alrededor de las 5:30 horas, cuando las personas implicadas -se desconoce el número- rompieron la persiana del establecimiento para poder acceder al interior.

Aunque la farmacia no se encontraba de guardia, una de las trabajadoras estaba en el interior en el momento del robo. Al escuchar los ruidos, gritó para pedir ayuda, lo que habría provocado que los implicados huyeran del lugar.

La Policía Local de Tavernes se desplazó rápidamente hasta la farmacia, aunque a su llegada las personas implicadas ya habían abandonado la zona. Por el momento, se desconoce si llegaron a sustraer dinero, medicamentos u otros objetos del establecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, según han confirmado a Levante-EMV, para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del robo.

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Este diario intentó contactar con el establecimiento, que, se encuentra abierto al público, aunque declinaron realizar declaraciones.

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