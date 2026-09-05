Los vecinos de Castellonet de la Conquesta celebran el freno al hotel de cuatro estrellas tras meses de presión

La presión de cerca de 160 vecinos y vecinas, con el respaldo de entidades y residentes de otras localidades, ha conseguido frenar el proyecto de un hotel de cuatro estrellas que una empresa belga pretendía levantar en Castellonet de la Conquesta. Un pequeño municipio frente a una gran promotora, en una particular batalla de David contra Goliat.

Desde el primer momento, los residentes manifestaron su rechazo a este complejo hotelero, que contemplaba, entre otras instalaciones, veinte suites independientes y un área de pernocta para autocaravanas. El proyecto fue sometido a información pública por el Consell a finales de abril, dentro de la tramitación de su Declaración de Interés Comunitario (DIC).

Los vecinos se asociaron bajo la plataforma Castellonet Tranquil y denunciaron que el proyecto «cambiaría para siempre nuestro paisaje natural, sino también la dinámica del pueblo». La asociación presentó una batería de alegaciones, organizó mesas informativas y logró recoger más de 2.300 firmas contra la iniciativa.

El rechazo vecinal llegó a provocar la dimisión del anterior alcalde, Juan Espinosa, en un pleno marcado por la tensión y los reproches ante la falta de información sobre el proyecto. Su sucesor, Rafael Mafé, se comprometió a mantenerse al lado de los vecinos y, en consecuencia, elaboró varios informes municipales contrarios al proyecto. En este sentido, cabe recordar que el consistorio emitió un informe desfavorable al proyecto. Además, el alcalde recordaba que el consistorio nunca otorgó ningún permiso al proyecto, sino que se limitó a facilitar la información requerida por la empresa promotora.

Mafé confirmaba esta semana a Levante-EMV que había mantenido reuniones tanto con la promotora como con responsables de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio para trasladarles su rechazo, tal y como había prometido a los vecinos. Finalmente, ambas partes comunicaron al Ayuntamiento que entendían su posición y que descartaban seguir adelante con el proyecto hotelero.

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El desenlace ha sido recibido con satisfacción por los vecinos. «Estamos muy contentos y con muchas ganas de celebrar porque no ha sido fácil», señalan desde Castellonet Tranquil. La plataforma también ha querido agradecer el apoyo recibido durante estos meses por parte de vecinos y entidades, ya que, en sus palabras, «la presión del pueblo y toda la gente ha servido para generar el cambio».