Xeraco alza la voz contra la inseguridad de la N-332 y exige ejecutar su proyecto de humanización

Xeraco ha decidido alzar la voz para reclamar, una vez más, la ejecución del proyecto de «humanización» de la travesía de la N-332, después del último accidente ocurrido el miércoles 19 de agosto, que eleva a doce los siniestros registrados en este tramo de carretera en lo que va de 2026.

Los vecinos y vecinas de la localidad han convocado una movilización para el próximo 10 de septiembre, a las 18 horas, con el objetivo de reclamar mayores medidas de seguridad y evitar que se produzcan nuevos accidentes. Y es que son decenas las personas que cada día deben cruzar de un lado a otro de la carretera, ya sea para acudir a sus viviendas, trabajos o comercios situados al otro lado de la N-332.

La concentración contará también con el respaldo del Ayuntamiento de Xeraco. El alcalde, Avelino Mascarell, ha señalado que «los vecinos están cansados de no ver soluciones. Nos han comunicado que no van a parar y, desde el consistorio, les hemos manifestado nuestro apoyo».

Los convocantes han previsto que la movilización se desarrolle en la propia N-332, aunque sin cortar el tráfico. Será una protesta diferente a la que tuvo lugar en 2001, cuando el atropello mortal de una vecina de 76 años, arrollada por un camión, llevó a los vecinos a cortar la carretera como muestra de protesta. Al día siguiente, el ayuntamiento, entonces con Ferran Bofí al frente, convocó una concentración en el mismo punto que reunió a cerca de 1.500 personas.

«No queremos generar ninguna molestia. Estamos preparando carteles y pancartas para que todos los que circulen por esta vía puedan ver nuestra indignación», señalan los convocantes.

Como ya informó este diario, el proyecto comenzó a tramitarse en julio de 2021, cuando la Dirección General de Carreteras aprobó la Orden de Estudio para su redacción. A finales de ese mismo año, los trabajos ya se encontraban en fase de redacción.

Cartel de la concentración. / Levante-EMV

Posteriormente, en mayo de 2024, el Ministerio de Transportes aprobó definitivamente el proyecto de trazado para humanizar 1,3 kilómetros de la N-332 a su paso por Xeraco. La actuación cuenta con un presupuesto de 977.531 euros, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation.

Las obras contemplan, entre otras actuaciones, la construcción de dos rotondas para facilitar los accesos al casco urbano, tanto desde el este como desde el oeste, en este tramo de cerca de 1,3 kilómetros. Las glorietas permitirían, además, reducir la velocidad de los vehículos en una vía donde actualmente está limitada a 50 km/h y llega a reducirse a 30 km/h en algunos puntos. En estas zonas también se realizan controles con radares móviles.

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Según el propio Ministerio, la actuación permitiría transformar esta vía en «una calle», con el objetivo de mejorar la seguridad y favorecer la integración de la travesía en el núcleo urbano.