La casa de Maians
Va passar el temps i la Casa de Maians va caure en l’oblit i en un estat d’abandonament irreversible. Només era recordat el seu motor de reg, originàriament un pou de dos a tres metres de diàmetre, tot revestit de pedra, al qual es podia baixar per una escala
Manel Arcos
La part nord-oest del terme municipal d’Oliva està formada per una planura de terra d’horta molt rica i fèrtil, totalment destinada al cultiu de regadiu. Limita, a l’est, amb Piles; al nord, amb l’Alqueria de la Comtessa; i, a l’oest, amb la Font d’en Carròs. Comprén, de llevant a ponent, les partides rurals de Maricarritx i el Rafalatar i, al sud d’aquesta, la partida de la Calçada. El Rafalatar es troba en l’extrem més occidental del sector i, fita, per l’oest, amb l’autopista AP-7 i, més enllà, amb les muntanyetes de la Foia. Es pot accedir al Rafalatar per dos camins: el camí vell de Xàtiva i el camí de la Calçada. Per a prendre el camí vell de Xàtiva des d’Oliva, com que aquesta via només és de sentit cap a Oliva, cal anar pel camí vell de Gandia fins al polígon industrial de l’Alqueria de la Comtessa. Una vegada allí, enfilem el camí de la Pedrera, que és la via que conduïx al camí vell de Xàtiva. A hores d’ara, el camí de la Calçada és una opció més directa i fàcil, ja que es pot agafar si vas des d’Oliva per la rotonda de la carretera N-332 que dona accés a l’AP-7. Uns dos-cents metres més avant, a mà dreta, comença el camí de la Calçada, just en la mateixa confluència amb el camí vell de Xàtiva.
Antigament, la família Maians posseïa al Rafalatar una casa de camp, de vegades anomenada Alqueria del Rafalatar (1712), Casa de Maians (1809), Heretat de Maians (1837) o Casa de Gregori Maians (1842). En 1740, l’alqueria era propietat de Pasqual Maians i Pujades, pare de Gregori Maians i Siscar. Aquell any, Gregori Maians, en nom i representació de son pare, va arrendar tota l’heretat a dos matrimonis olivers, els constituïts per Francesc Verdú i Vicenta Escrivà i Vicent Verdú i Rosa Pérez. L’arrendament es va acordar per a un termini de sis anys. I en règim d’arrendament degué funcionar la Casa de Maians durant molt de temps. En 1845, Maria Giner, natural de Forna i viuda de Lluís Miralles Cabrera, era «habitadora» en la Casa de Maians i, allí mateix, va fer una escriptura de venda de vint fanecades de secà en la partida de la Carrasca d’Oliva davant el notari oliver Josep Antoni Forrat i Llinàs.
Amb els anys, la Casa de Maians va ser heretada pels descendents de Pasqual Maians. En 1829, Gregori Maians i Vives, fill de Miquel Maians i Pasqual i net de Gregori Maians i Siscar, tenia set fanecades de les que componien «l’hort gran de la Casa Alqueria del Rafalatar», que no incloïen la casa, la qual estava subjecta al domini major.
A finals de la dècada de 1970, la Casa de Maians i les seues quaranta-cinc fanecades de producció citrícola van ser adquirides per la família Marzal de l’Alqueria de la Comtessa. El seu actual propietari és Salvador García Marí, més conegut com Marzal. La casa estava encarada cap a llevant i era de dues plantes. Estava situada en el mateix vèrtex nord-occidental de la finca, el que limita amb el final del camí de la Calçada. Feia uns quaranta-quatre metres de frontera per uns vint metres de fons. En total, tenia una superfície d’uns 880 metres quadrats (més d’una fanecada). S’entrava a ella per una porta central. Ja dins, passaves a un gran menjador que comunicava amb un pati d’animals o quadra, la qual estava rodejada d’arcades.
Va passar el temps i la Casa de Maians va caure en l’oblit i en un estat d’abandonament irreversible. Només era recordat el seu motor de reg, originàriament un pou de dos a tres metres de diàmetre, tot revestit de pedra, al qual es podia baixar per una escala. El pou estava davant de la casa i, en un principi, era de tracció animal, el que es coneix com a sénia de sang. El Motor de Maians apareix en la cartografia històrica de l’Institut Geogràfic Nacional, abans Institut Geogràfic i Estadístic i Institut Geogràfic i Cadastral. El Motor de Maians és citat en els plànols topogràfics de 1904 i 1950 i, per última volta, en el mapa topogràfic de 1988.
Hui en dia, de la Casa de Maians només queda en peu una paret lateral d’uns trenta metres de llargària. Al seu costat, encara es poden vore algunes de les pedres de l’antiga construcció. També es conserva el seu llavador, contigu a la séquia que circumda la part de la finca que està tocant amb el final del camí de la Calçada.
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